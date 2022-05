Serchhip District-ah Hri kai 2 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 2 hmuhchhuah belh leh an ni a, hengte nen hian District chhunga hri kai hmuhchhuah zawng zawng chu mi 13,937 an tling tawh a, nimin khan hri kai dama puan 13 awmin, enkawl dam zat hi mi 13,854 an ni tawh a, enkawl lai 48 awmin, nunna chan hi mi 35 an awm tawh a ni. Hetihlai hian nimin zinga Mizorama Covid dinhmun hriat thar berah hri kai 45 hmuhchhuah an ni a, hri kai thar te hi Mipa 19 leh Hmeichhia 26 niin sample endik zawng zawng 638 atanga hrikai hmuhchhuah hi 7.05% a ni. Nimin khan Mizoram District hrang hranga hrikai enkawlna hmun aṭangin mi 104 chhuahtir an ni a, tun dinhmuna Mizorama hri kai tawh zat chu 2,27,645 an ni a, 2,26,644 enkawl dam an ni tawh a, enkawl lai 304 an la awm a, mi 697 in an thihpui tawh a ni.

