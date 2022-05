Kamrula Tribal Certificate-te cancel-sak

Mizoram sawrkar hnuaia contract hna engemawzat thawk tawh, Kamrul Islam Laskar-a’n Kamlova Chhangte inti-a Schedule Tribe certificate pahnih a neihte chu State Scrutiny Committee-in ngun taka a zirchian hnuah nimin khan tihtawpsak ve ve a ni.

Kamrul-a’n Schedule Tribe Certificate a neih chung-changah hian Lalhunliana Ralte, Mission Vengthlang, Aizawl chuan complaint a thehlut a, hei hi Home Department Joint Secretary Lalthiamsanga Sailo kaih-hruai State Scrutiny Committee chuan uluk taka an zirchian hnuah Kamrul Islam Laskar hi Schedule Tribe a nih loh thu leh, bumna hmanga Kamlova Chhangte S/o Tlangchhuana Chhangte, Ṭhuampui, Aizawl tih hming invuaha Schedule tribe certificate pahnih a neih, Aizawl DC Office aṭanga ni 27 June 2018 leh 12 June 2020-a pek chhuahte chu cancel-sak a ni ta a ni.