Serchhip District chu Oil Palm chin kawngah theihtawpa tuamhlawm a ni ang:Agriculture Secretary

Agriculture Secretary J.Hmingthanmawia chuan Serchhip District chu Oil Palm chin kawngah theih-tawpa tuamhlawm a nih tur thu sawiin, Oil Palm chin chu Environment atana ṭha lo anga sawina Social Media lamah nasa taka thehdarh a nih thute, Environment atana ṭhat lohna a neih loh thu hi Department pawhin an tihchhuah bakah mithiamte ruaiin a zirchiannate pawh an buatsaih mek thu a sawi.

Agricuture Secretary hian he thu hi nimina Serchhip District chhunga Oil Palm chingtute intawh-khawmna hun, Serchhip Hmar Veng YMA Hall-a neih a hmanpuinaah a sawi a, Mizoram-a Oil Palm chin bul ṭan dan a fuh chiah lo tih sawiin, a chin lamah nasa takin Company-ten hma lain lirthei tlawhpawh theihlohna thlengin tam tak phun a ni tih a sawi a, amaherawh chu a seng a lo hunah harsatna a awm tak thu leh Serchhip District chhunga hma latu 3F te phei chu a ṭiak phun kawnga nasa taka hma an lak hnuah an inhnukdawk ta hial tih a sawi a. Hei vang hian tuna Mizorama hma la mektu Godrej Agrovet Limited leh Ruchi Soya Industries Limited hotute pawh a kawm tawh thute sawiin, tuna ruahmanna an siam dan chuan Aizawl District chu Godrej Agrovet Limited-in enkawlin, Serchhip leh Siaha District chu Ruchi Soya Industries Limited-ten enkawl tura ruahmanna siam a nih thu a sawi a, hetianga hmalak a nih chuan Oil Palm chingtute harsatna tawh pawh sutkian a ni ang tih a sawi a ni.

He hun hi Serchhip District Agriculture Officer (DAO) Tlangtimawia Zote chuan kaihhruaiin, khualzahawm, Serchhip District Bawrhsap Nazuk Kumar IAS chuan tel ei chite kan mamawhna a sâng zel tih sawiin, nitin a kan ei khawp kan tharchhuah loh avangin India pawhin rampawn aṭanga a lakluh nasat thu leh hei vang hian Oil Palm chin kan uar a, Tel tharchhuak tura ṭan kan lak a pawimawh thu a sawi a, Serchhip District chu Mizoram laili a awm, thlai chi hrang hrang tharchhuahna hmun, Vegitable Bowls of Mizoram tih hial a nih thusawiin, hei vang hian Oil Palm chin lamah pawh nasa zawka hma kan lak chuan kan hlawhtlin ngei a beisei thu leh Agriculture lama hmalakna ah DC Office chu an inhawng reng tih pawh sawiin, harsatna leh mamawh annei a nih chuan an hnena thlen hreh lo turin a chah bawk.

He hunah hian Agriculture Department Deputy Director (Oil Palm Section) R.Vanlalchhuanga chuan Oil Palm chungchanga an hmalak dante sawiin, Serchhip District Oil Palm Zonal Committee Chairman Lal-chhuanawma Siakeng chuan Serchhip District chhunga Oil Palm ching tura hma an lak tawhnate a sawi a, kum 2008-ah Oil Palm ching tura hmalak ṭan a nih thu te, hemi aṭanga 2016 thleng khan Oil Palm ṭiak 2,74,117 semin, chhungkaw 3322-ten ram hectare 1916.94 a zauah chin a nih thu te, Serchhip District enkawltu 3F Company-te chu kum 2016 kumtawp lamah inhnukdawkin kum 2017-ah Agriculture Department hmalaknain Oil Palm rah te hralhchhuah ṭan a nih thu leh, tun thlengin kg. 3,44,147 thar chhuah a nih tawh thu te, hemi aṭang hian ₹18,92,808.50 vel hmuh a nih tawh thu a sawi bakah Serchhip District-ah khaw 7 aṭangin mi 53 velin Oil Palm hi an thar tawh thu tarlan a ni bawk.

He huna kalte hnenah hian Oil Palm rah sengna atana an hman tur khawlte sem nghal a ni bawk.