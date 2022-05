All India Standard-ah Mizoram zirna a hniam bik lo:School Education Minister

School Education Minister Lalchhandama Ralte chuan zirlaiten hna sang exam an tlin theihna atan All India Standard-ah Mizoram zirna a hniam bik lova, syllabus-te pawh a hniam bik lova, an thluak chuan India hnamdangte a pha a ni a ti.

Nimina Govt Mizo High School Day of Govemi-knights a hmanpuinaah he thu sawiin, Minister chuan Mizoramah zirna quality education a awm theihna turin sawrkarin theihtawp a chhuah a ni a ti a, Mizoramin syllabus a hman chu CBSE-te nen a inang vek a, zirtirtute pawh national norms-ah qualified an tih chin vek, trained chhuak vek an ni a ti a, hetiang a nih avang hian All India level-a inelnaah pawh Mizo nula tlangvalte chu a langsarah an tel thei tih thinlung pu turin a sawm a ni.

Lalchhandama chuan kum 2020 aṭangin Covid-19 hripuiin Mizoram tibuai a, he kum 3 kalta chhung hian Mizoram zirna chu a theih ang angin sawrkarin a kalpui a, class pangngai nei lovin online class-te kalpui a ni a, zirlaite chu regular class kal nan thla 2 vel chauh hun nei an ni a, an khawngaihthlak hle a, kumin HSLC result lo chhuakah pawh, hlawhtling tam tak an awm rualin hlawhtling zo ta lo zaa 28 an awm a, heng vanduai tate hian an hlawhchhamna hi tumruhnaah hmang se, hlawhchhamna phenah hlawhtlinna a awm tih hria se a duh tih a sawi a, hri avanga harsatna a awm chhungin Mizoram chu ramchhung state hrang hrang zingah kum 3 chhunga offline mode-a exam thei awm chhun a ni a ti a, hei hi tanrualna leh thuawihna avang a ni a ti.

Minister chuan zirna leh nationalism-ah harh thar turin zirlaite a sawm a, NEP 2020-in mahni hnam ze mila zirna kalpui a phal angin class VI-VIII zirlaiah Zonun tih chu Additional subject-ah siam a ni a, hei hi zirlaiten mahni hnam an hriatchian a, an zahpui lohna turin buatsaih a ni a ti a. Pathianin ram leh hnam a pek chu an chhuang tur a ni a, an chawimawi tur a ni a ti bawk.

Govt Mizo High School tual zawla Day of Govemi-knights hmannaah hian kum 1972-a zir chhuakte chu khualzahawm an ni a, kum 1997 zirlaiten an kaihruai a, Mizo High School-a thawk zirtirtute leh zirlai rualte an tel a, kum 3 chhunga he school aṭanga HSLC-a pass ṭhate chawimawina hun hman a ni bawk.