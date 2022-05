Ziak leh chhiar thiam tam lamah Mizoram chu a ber a ni thei:President

Nimin chawhnu khan Mizoram University (MZU) chuan Convocation vawi 16-na MZU Multipurpose Hall-ah a buatsaih a, he hun hi President Ram Nath Kovind, India rama University zawng zawnga hotulu ber, Visitor of the Central Universities chuan khuallian niin a hmanpui a, ziak leh chhiar thiam tam lamah Mizoram chu ram-chhungah a ber a ni thei a ti.

President Ram Nath Kovind chuan 16th Convocation of Mizoram University a zirlai hlawhtlingte leh an nu leh pa te thinlung takin a lawmpui tih a sawi a, tun ṭuma MZU atanga Degree nei leh a ti ṭha filawr thlanchhuah zinga tam zawk hmeichhia an nih avanga lawmawm a tih thu sawiin Mizoram a hmeichhe lehkhathiam rualte hlawhtlinna atang hian India ramah hmeichhia ten nasa takin hma an sawn tih a lang a ni a ti a, Gold Medal pekchhuah dawngtu mi 38 zingah hmeichhia 23 lai an tel chu ropui a tih thu sawiin zirna lam leh hmeichhe dinhmun chawikan kawngah thil chhinchhiah tlak tak a ni a ti.

President chuan National Education Policy (NEP) 2020 thil tum ber Research Based Education te, Skill Development, Entrepreneurship leh Vocational Education te a ni a, hemi huangah hian MZU in hmalakna thui tak a kalpui tawh tih sawiin Department of Science & Technology nen thawkhoa Incubation Centre pathum lai MZU in a din hi hmasawnna nasa tak a ni a, a bikin Mizoram ṭhalaite, mahni kutkea eizawnna din tum leh midangte tana hna siam tum te tan intahhriamna leh inzirna hmun ṭangkai tak a ni chho dawn a ni a ti a, Governor Hari Babu Kambhampati-in MZU tihchangtlunna project cheng Vbc. 60.31 EWS scheme a hawn tak chuan nakin lawkah MZU leh Mizorama zirna sang zawk te University ṭha leh hlun zawkte tlukpuiah a la siam dawn a ni a ti.

President chuan Mizo-ram chu hun reilote chhungin sumdawnna hmunpui, India hmarchhak tihhmasawnna kawnga state pawimawh tak a ni chho dawn a, International ramri thui tak – Myanmar leh Bangladesh te nen an inṭawmna hi Border Trade tihhlawhtlinna hmun remchang a ni chho mek a, KMMTTP thawh zawh a nih hun phei chuan India hmarchhakin a thawh chhuahte ram danga a thawnchhuahna kawtchhuah pawimawh tak a ni dawn bawk a ni a ti.

President chuan Mizoram chu a boruak a ṭha hle tih sawiin, khawpui chhungah pawh lirthei khalhtuten a ṭul lova horn an hmet ngai lote leh traffic system mumal taka a awm chu ngaihsanawm a tih thu a sawi a, plastic hmang tawh lo tura inzirtirna pawh ṭha a tih thu a sawi.

President hian Mizoram University zirlai Gold Medal dawngtu 38 zinga thlan chhuah mi 10 hnenah Tangkapui leh thuziak a hlan a, Governor Hari Babu Kambhampati an Ph.D hmu thar mi 68 zinga 10 te hnenah lawmman hlanin Chief Minister Zoramthanga’n lehkhabu ziaktu 3 hnenah Book Prize Award a hlan bawk a ni.

Mizoram University hi kum 2001 khan din niin NAAC in kum 2014 leh 2019 khan Grade ‘A’ a pe a, Kum 2016 leh 2021 inkarah khan NIRF chuan MZU chu India rama University ṭhazual Top 100 zingah a dah a ni.



Zan khat riak turin President Ram Nath Kovind-a hian vawiin khan Mizoram a rawn tlawh a, Lengpui Airport ah Home Minister Pu Lalchamliana’n lo dawngsawngin, President hian Thuampui Helipad a pan nghal a, Thuampui Helipad ah Governor Pu Hari Babu Kambhampati leh Chief Minister Pu Zoramthanga ten an lo hmuak a ni. President leh a nupui Savita Kovind, First Lady of India te pualin Governor chuan nizan khan Khuallian tana chawhlui – State Banquet a buatsaih a, hemi hma chiah hian Conference hall, Assembly Annexe-ah Cultural Evening Programme a buatsaih sak bawk a ni.