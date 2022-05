Kawng laihna leivung paih dana lungawi lo leilet neitute leh contractor-te inkâwm

National Highway 54 kawng laih zauh hna thawh mekah, Serchhip leh Keiṭum inkar kawng laih zauh hna thawktu, KRAM Infracon Pvt. Ltd. hnuaia sub-contractor pakhatin a remchang laia leivung a paih ṭhinin Serchhip Mat phaia leilet neitute tan harsatna a thlen dawn nia a lan avangin, Zawlpui phaia leilet neitu inhlawmkhawmna pawl, Zawlpui Field Management Committee (FMC) leh sub-contractor-te chuan nimin khan Serchhip Police Station-ah hemi chungchang hi an sawiho.

National Highways and Infrastructure Development Corporation Ltd. (NHIDCL)-ten NH-54 laih zauh hna an thawh mekah hian Serchhip leh Keiṭum inkar kawng laihnaa leivungte chu a paihna tur bik (Spoil Bank) hmun thumah ruahman a ni a, amaherawhchu, kawng laih hna thawktu Sub-Contractor, Davids Construction chuan an lei laihna bul hnaia ram neitute nen insiamremin, kawng an laihnaa leivûngte chu a remchang laiah an paih ṭhin a, hetianga a remchang laia leivung an paihte hian fur a rawn thlen hunah Mat phaia leilet neitute tuilakna leh an leilette a tichhe dawn nia a lan avangin leilet neitute chuan hemi chungchang hi kawng laih hna thawktute hnenah an lo thlen tawh ṭhin tih nimina inkawmhonaah hian an sawi a, hemi hnuah pawh vawi engemawzat leivung chu a paihna hmun lovah paih zui a la nih thu pawh sawiin, hnathawktute hnena an harsatna thlenin ngaih pawimawh a hlawh loh chuan nakin zelah boruak ṭhalo zawk a thlen an hlauhthawn avangin ṭha taka inbiakna kalpui an duh tih an sawi a, leivung paihin an leilet a tihchhiat lohna tura ruahmanna siam vat an duh thu leh, hetiang a nih loh chuan leivung an paih avanga chhiatna an tawhah zângnadawmna (compensation) pe turte pawhin an phut tel dawn tih an sawi bawk a ni.

Hetihlai hian kawng laih hna thawktu, Davids Construction neitu David Lalthawmmawia chuan Zawlpui Mat phaia leilet neitute chhiatna tur an duhlo tih a sawi a, NHIDCL-te nen an norms ah ram neitute nen insiamrema leivung paih an remtih chuan a portion changtute thu ani ang tih a awm angin a ram neitu mimal leh an mahni inremsiam a leivung chu paih anih thu a sawi a, an leilet chhiatna an duhloh angin an harsatna sutkian anih theihna tura ruahmanna dang siam chu harsatna a awmlo tih a sawi. An harsatna hun hmasa lama hnathawktute bula an sawi erawh Serchhip ah a awmloh avangin a hrelo niin a sawi thung a ni.

Serchhip Police OC C.Lalremthanga kaihhruainaa boruak ṭha tak hnuaia sawihona an neih hnuah leivung paihna hmun hi Serchhip Police-te nen an enho nghal a, Zawlpui FMC-te duhdanin, leivung hi kawrte remchang hmun dangah paih chhunzawm tawh lovin leivung paihna tur bik (Spoil Bank) hmun 3 an siamah chuah paih tawh tur te, fur ruahtui tlak tam hma ngei a, lei vung dawlna tur ṭha tak siam nise an tih bakah, fur ruahtui tlak hunah pawh Zawlpui tui lâkna tichhe phak lo tur, hmun dang mual remchang zawn nise an tih chu helai kawng laih hna thawktu Contractor-te pawhin ṭha an tihpui bakah, Zawlpui FMC-te ruahmanna siam chu an pawmsak thu an sawi ve bawk a ni.