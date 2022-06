2021-22 chhungin NABARD-in RIDF hnuaiah Mizoram sawrkar cheng vbc. 311 a puktir tawh

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) chuan kum 2021-22 chhungin Mizoram sawrkar hnenah Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) hnuaiah cheng vbc. 311 a puktir tawh.

Governor Hari Babu Kambhampati-a’n nimina Raj Bhavan-a NABARD Official-te a kawmnaah he thu hi sawilan a ni a, NABARD-in sawrkara a puktir tawh zat chu cheng vbc. 1907 a ni mek a, tunah hian he sum hmang hian project 495 thawh mek niin, cheng vbc. 440 la sanction loh a awm mek a, he sum la pek chhuah loh sanction nan hian project ṭhenkhatte chak zawka kalpui a ngai tih tarlan a ni a, NABARD hotuten report an pek dan chuan kum 2021-22 chhung-in Mizoram Rural Bank leh Mizoram Cooperative Apex Bank-te hnenah refinancing angin cheng vbc. 115 puk tir an ni bawk.

Governor chuan NABARD-in Mizoram hmasawnna tura hmalakna pawimawh tak takte thawhna turin sum a puktir ṭhin chu lawmawm a tih thu a sawi a, sawrkar leh mimal anga thawhpui tam tak NABARD-in a nei tih a hriat thute sawiin, Mizoram hmasawnna atan thawktu ṭangkai tak ni chhunzawm turin NABARD hnathawk-tute chu a sawm a ni. Governor chuan Agriculture and allied sector huanga hmalaknate chu nasa zawk ṭanlakpui an ngai nia a hriat thu a sawi a, a bikin Ar vulhtute leh sangha vulhtute ṭanpui kawngah NABARD chu nasa zawka luang-chhuak turin a sawm a ni.

He hunah hian KVSSLV Prasada Rao, GM, NABARD, Mizoram leh a thawhpuite chuan Mizoram chhunga an hmalakna, sawrkar, Bank leh mimal nena an thawhhona bakah thil pawimawh nia an hriatte Governor hnenah hian an thlen a, Prasada Rao chuan NABARD-in Mizoram chhunga hma an lo lak ṭhin dante leh thil pawimawh nia a hriatte Governor hnenah hian a sawi a, NABARD chuan Mizoram sawrkar hmalaknate RIDF kaltlang-in ṭanpuina sum a pe/puktir ṭhin tih a sawi a, RIDF hnuaiah hian thingtlang hmun hrang hrangah a mamawhtute tan Kudam, bungrua/thil dahkhawlna in, kuthnathawktute eizawnna huanga thil ṭangkai siamna leh pawimawh dang siam a ni ṭhin a ti, heng bakah hian mimal leh Bank-te pawh an hmalakna atan sum an puktir ṭhin tih a sawi bawk a ni.

T Guite, DGM leh Diginjay Rawal, Asst. Manager, NABARD-te pawh he inkawmnaah hian an tel a ni.