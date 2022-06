Governor-in RD Department hotute PMAY-G kalpui dan leh an harsatnate a sawipui

Governor Hari Babu Kambhampati chuan Raj Bhavan-ah Rural Development Department hotute nimin khan a kawm a, Mizorama Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAY-G), ‘Housing for All’ scheme tia hriat bawk kalpui dan leh an harsatna a sawipui.

Governor chuan Mizoramin In sak ṭanpuina kaltlanga chenna in ṭha tak mi tam tak tan a sa leh hemi atan inhmunahte harsatna a awm lo chu thil lawmawm tak a ni a ti a, PMAY-G hmanga in saksak a nih zawh rualin chenna ina awm tur thil pawimawh dangte pawh convergence kaltlangin scheme hrang hrang hmangin a awm thei tura beisei a ni tih sawiin, RD chu Nodal department a nih angin hmalatu tur a ni a ti a, RD Department-in convergence kaltlanga a thawhpui tur department-te pawhin ṭha takin RD Department an thawhpui a ngai a ni a ti.

He huna tarlan a nih dan chuan PMAY-G scheme kum 2022-a tawp tur chu kum 2 dang atan pawhsei a ni a, Permanent Wait list hnuaiah insak ṭanpuina dawng turin chhungkaw 13533 ziahluh a ni a, chhungkaw 13532 tan in sak ṭanpuina sanction a ni tawh a, heng zinga in 5511 chu sak zawh tawh niin, a bak in 8021 hi la sak mek a ni.

RD Department chuan survey nei ṭha leh vekin in sak ṭanpuina mamawh tam tak an awm tih a hmuh belh a, heng in sak ṭanpuina dawn mamawhte hi AWAAS Plus software hmangin a thehlut leh tawh a, AWAAS Plus a thun luh list 25,539 zinga 6,980 hi Central-in allocation a siam tawh a, PMAY-G Awaasoft Permanent wait list hnuaia in sak hna zawh a nih veleh thawh ṭan a ni dawn a, Awaas+ hnuaiah sawrkar kum 2021 -22 chhungin in 6,980 sak leh hman tum a ni.