ZPM Leader-in ZPM Joint Block Conference hmanpui

Nimin khan Hrangturzo Constituency huamchhunga ZPM Party, East Block leh West Block chuan Khaw-lailung Bazar veng Futsal ground-ah Joint Block Conference an hmang a, he hun hi Lalduhoma, ZPM Leader, Dr. Vanlalthlana, MLA leh ZPM Gen. Hqrs. hruaitu eng emawzatin an hmanpui a, ZPM Leader Lalduhoma chuan ZPM zawm thar mi 713 ZPM-ah a lawmlut niin, ZPM thuchuah chuan a tarlang.

He hunah hian thu sawiin, ZPM Leader chuan “Kan ram kalphung leh dinhmun thlir hian sawrkar thar siam ngei ngei a tul tawh a, chumi atan chuan ZPM Party chu a inpeihfel tawh a, tlachawp ni lovin, ruahmanna felfai tak leh mumal taka kal turin a inpeih tawh a ni,”a ti a, “Sawrkar ṭha siam tur chuan roreltu ṭha neih a pawimawh tluk thoin, Sawrkar Kalphung (System) ṭha hi a pawimawh a. Kalphung ṭha lo hnuaiah chuan sawrkar ṭha a neih theih loh a, kalphung ṭha hnuaiah erawh chuan sawrkar ṭha a lo piang mai ṭhin. ZPM thil tum chu ‘Pathian hriatpui tlak ram rorelna Kalphung Thar Sawrkar din a ni a, chu chu ZPM din chhan pawh a ni,”a ti.