Health Minister leh JICA Team inkâwm

Nimin khan Japan aṭanga lo kal JICA team ten health minister Dr R.Lalthangliana chu a pisaah an kawm a, Mizoram State Super-Specialty Cancer and Research Centre (MSSSCRC) din tuma ruahmanna kal zelah JICA team leader Hiroshi Ako leh an expert Hanako Miyoshi te chuan hma an lak mek dan leh hmachhawp te an sawipui.

JICA hian an project hi uluk taka vilin vawi engemawzat Mizoram an rawn tlawh dawn a. Survey hna ringawt pawh thla tam tak beih niin tunah hian a hmawr an bawk dawn hnai tawh a. Kumin kum tawp lamah hian survey hi zawhfel theih beisei niin dan ang taka thawhhona tur thuthlung Memorandum of Understanding chu survey zawh fel a nih veleh Mizoram Sawrkar nen an ziak dawn a ni.

MSSSCRC dinna tur hian sum ruahmanna siam tawh zat chu cheng vaibelchhe 500 a ni a. Amaherawhchu, thil man san chhoh vang leh soft component (training, research, early detection, prevention etc) avangin a sum senso tura ruahman tawh sa hi vaibelchhe engemawzatin a pun belh leh dawn a ni.