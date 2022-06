Football thuthang (8.6.2022)

@ Egypt forward Mohamed Salah, 29, chuan a ṭhian hnai tak hnenah Barcelona-in nakum nipuiah Nou Camp-a lakluh an tiam hnuah inlamletin, Liverpool-ah nghet taka awm zui zel a rilruk thu a sawi. (Mirror)

@ Real Madrid chuan Arsenal-in Manchester City aṭanga lakluh tuma an dawr mek, Gabriel Jesus chu kumin nipuiah lo hruai kawi an tum a, Atletico Madrid pawhin Brazil forward hi an ngaihven a ni. (Sun)

@ Tottenham chuan Wales captain Gareth Bale chu a ṭum thumna atana lakluh tumna an nei lo a, kum 32 mi hian kumin World Cup-a Wales squad-a a tel theihna tura inbuatsaihna hmun tur a dap a ngai dawn a ni. (Telegraph)

@ Senegal forward Sadio Mane chuan kumin nipuia Bayern Munich a pan a nih chuan Liverpool-a a team-mate leh Bayern Munich midfielder hlui Thiago Alcantara hnenah Munich-a a in a luah thei dawn em tih a zawt tawh. (Mail)

@ Chelsea chuan Juventus defen-der Matthijs de Ligt, 22, chu an ngaih-ven a, mahse Blues boss Thomas Tuchel-a’n defensive lama lakluh a tum ber chu Sevilla centre-back Jules Kounde, 23, a la ni reng. (Talksport)

@ Angel di Maria chuan kumin nipuia a contract a hman zawh hunah Paris St-Germain chhuahsanin, Barcelona chuan sum tlem zawk sengin an lalut thei dawn a, Barca hian Raphinha, 25 lakluh dan zawng mahse Leeds United-in a man atana an chhiar zat 60m euros (£51.3m) sen chu an zuam chiah lo a ni. (Marca)

@ Netherlands manager Louis van Gaal chuan Dutch forward Steven Ber-gwijn, 24, chuan Tottenham chhuah-san a, a rang lama Ajax zawm thuai a mamawh tih a sawi. (De Telegraaf)