Lawngtlaiah Foreign Bike khap

Tunlaiin Lawngtlai District hmun hrang hrangah raltlan leh tualchhung mite chu sawrkarin a phal loh foreign bike hmangin an veivak nasa tih hriat niin, hei hi dan bawhchhiatna a nih bakah, anmahni leh kawng kal (pedestrian)-te nunna tiderthawngtu a nih avangin nimin khan Lawngtlai District Magistrate Amol Srivastava chuan Lawngtlai District chhungah sawrkar phal loh foreign bike hmang lo tura hriattirna a chhuah a, he thupek zawm lote chu Motors Vehicle Act, 1988 tlawh chhanin Police leh Transport Department te’n an chungah hremna an lekkawh dawn a ni.

Related