MADC Congress hruaitute leh MDC-te insawifiahna MPCC DAC kutah dah

Nimina Mizoram Pradesh Congress Committee (MPCC) thuneitu sang, Political Affairs Committee (PAC) ṭhukhawm chuan Mara Autonomous District Council (MADC) inthlana Congress ticket-a thlan tlin MDC-ten MNF an thawhpui chungchanga MADC-a District Congress hruaitute leh MDC thlan thar 4-te insawifiahna chu ngaihtuahin, PAC chuan an party ‘Disciplinary Action Committee’ (DAC) kutah an dah.



MPCC thupuangtu Lallianchhunga sawi danin, MADC-a district Congress hotute leh Congress MDC 4 te insawifiahna ngaihtuah-tu PAC chuan MADC-a Congress hruaitute leh MDC-te chungchang chu an party DAC kutah dahin, annin hmala chhunzawm se an ti a, ṭul an ti a nih chuan a hmunah kalchilhin thil awmdan an zirchiang ang a, chumi hnuah an report-te leh rawtna an neihte chu PAC-ah an thehlut leh dawn a ni.



Tarlan tawh ṭhin angin, MPCC thuneitu sang PAC chuan MADC huam chhunga district Congress hotute leh Congress MDC 4-te chu, Congress party PAC duhdan kalhin MNF nena sawrkar siam tura thutluk-na an siam vjhlho insawifiah tura hriattir an rel angin, MPCC Disciplinary Action Committee chuan Siaha district Congress hotute leh Congress MDC-te chu show cause notice an pe a, MADC-a Congress hruai-tute leh Congress MDC-te hian kar kalta, May ni 31 khan show cause notice an dawn chhanna chu MPCC-ah an thehlut a ni.