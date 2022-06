Er.Lalrinawma’n Chhiahtlang Public Playground thar a tlawh

Nimin khan Deputy speaker Er. Lalrinawma, Tuikum bialtu MLA chuan Chhiahtlang Public playground thar; MLA fund bultuma laih zawh tak chu a tlawh a, tlema la thawm-ṭhat ngai lai nia hriatte khawtlang hruaitute nena sawihoin, field sir kualah thing ṭhahnem tak an phun nghal a ni.

Er. Lalrinawma chuan, eizawnna avang leh hma-sawnna avangin engemaw-chen kan ramngawte kan ṭhiat ṭhin a, amaherawh chu kan thing leh maute an riral mai loh nan a theih chen chenah a thar kan phun ve leh thung a, kan ram a ṭhat reng theih nan thing phun kan uar deuh deuh hi a ṭul hle a ni, a ti a, a bik takin pangpar lam chi leh sava tlan lam chi thingte thingphun hunah phun uar turin a sawm a, Chhiahtlang mipuite chu an Field chhehvela thing phun uar turin a chah a ni.