Ruahsur nasa vanga leimin leh tui lianin hmun hrang hrangah harsatna thlen mek

Tun hnaia ruahsur nasat avangin Mizoram hmun hrang hrangah leimin leh tuilianin harsatna a thlen mek a, mihring nunna chân erawh an la awm lo niin hriat a ni.

Serchhip District chhungah pawh hmun hrang hrangah pawh leimin leh tuilian avangin harsatna a thleng nual a, Inrinni tlai khan Serchhip Darnam Venga Chhanghnuna in, NH-54 kawng chhaka mi chu an In chhak lam leimin avangin Inrinni zan khan a bungrua thiar chhuah a ni a, Serchhip Saron Veng Thumbawk Tuikhur chhak lei min/tawlh avangin a hnuai/zawn a inluahtute pawhin nimin khan an bungrua te an thiarchhuak ve leh bawk.

Nimin khan IOC Veng Quarry road-a Engzauva car an kawta dah chu kawng-ko minin a chhilh a, a chhilhtu hi lei hlang a nih avangin a chhe nasa lo hlauh a, nimin khan lak chhuah lehnghal a ni a, UPC vengpui kohhran Biakin thlang kawngko lungrem a chim bawk.

Ruah sur nasa avanga Mat lui lian hian Serchhip Zawlpui phaia buh leh thlai chinna leilet engemawzat a chim a, tui lian hian leilet neitute buh chi kui leh leilet thlam engemawzat a chim bawk a ni.

Serchhip leh Chhiahtlang inkara NHIDCL-in NH-54 kawng laih zauh hna an thawh mekah kawng thlang aṭanga kawng chhuat dawl zauna tura Retaining wall an siam ṭhenkhat chim leh chim mai hlauhawm dinhmuna ding mek a awm hlawm bawk a, hengte hi vawiin lamah thuneituten enfiah an tum iin hriat a ni.

Nimin vek khan Keiṭum khaw hmawrah Aizawl kal tur Bike pakhat chu kawng chhak lung tlain a delh a, vanneih thlak takin nunna chan leh hliam na lutuk tuar an awm lova, Serchhip leh Hriatlang inkar kawnga Hume pipe phuma Tuichawm lui kanna chu saberekakhuangkaih-in a tichhe vek a, Tuichawm lui hi a len avangin mihring leh lirthei tan kal kai mai theih lohin a awm a ni.

Ruahsur nasa avang hian Tlawng lui pawh a lian nasa hle a, ruah a sur zel a nih chuan Tlawng lui hi len belh in, harsatna a siam mai rin a ni a, Bairabi khaw bula Tlawng lui lian avangin harsatna a thlen thu hriat a ni rih lo a. Kolasib District chhung Bilkhawthlir leh Buhchangphai inkar kawngpui NH-154 huamchhunga Phaipheng zau ah leiminin kawng a hnawh avangin nimin tlai thleng khan lirthei eng chi mah a kaltlang thei lo.

Sairang Tlawng lui chu tun dinhmun-ah darkar 1-a feet 1 ang velin a san belh zel a, tui chim chin sâng zelin harsatna nasa zawk a thlen lohna turin Sairang khawtlang an inbuatsaih a, a ṭul dang zela harsatna tawkte invawm luhna tur hmun pawh an ruahman mek a ni.

Nimin khan Sairang Tlawng lui chim chin sang zelin harsatna nasa zawk a thlen lohna turin Sairang khawtlang chuan hmalakna an kalpui mek a, nimin tlai dar 3 thleng khan chhiatna nasa zawk a thlen hlauh-thawn thuah chhungkaw 2 an inthiarchhuak tawh a, ruahmanna an siam danah chuan, inthiarchhuah ngai an awm a nih chuan, chhungte bel duh an nih chuan an bel ang a, chumi a nih loh chuan YMA hall, sobji bazar leh shelter home sak mekte chu luahluh theih turin an buatsaih fel tawh a ni.