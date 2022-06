Ruah sur nasa vangin ni 2 chhung sikul chawlhah puang

Fur ruah a sur nasat avangin sikul naupangte him zawk nan vawiin leh naktuk-ah hian Mizoram pumah sikul chawlh puan a ni.

School Education Director Dr H. Lalthlangliana sawi danin tunlai ruah bawhawk sur leh khaw cheng avangin hmun hrang hrangah chhiatna a thleng mek a, khawchin hrilhlawktute’n ni hnih dang khua a cheng zui dawn nia an hrilhlawk bawk avangin Disaster Management and Rehabilitation department-in thurawn a pek avangin School Education Department chuan ni hnih chhung sikul chawlh hi a puang ta a ni.

Mimal enkawl leh kohhran enkawl sikul zawng zawng pawh he hriattirna hian a huam vek niin Director chuan a sawi.

Sikul khar tur hian Primary School leh Higher Secondary School inkar zawng zawng a huam a ni.