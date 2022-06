Thisen chaw ‘RL’ him lo awm niin hria

Controlling & Licensing Authority Directorate of Health Services, Mizoram chuan thuchhuah siamin, tunlai hian thisena thun chi damdawi chi khat – Compound Sodium Lactate Injection (RL), Swaroop Pharmaceutical Pvt. Ltd., Aligarh siam chu a hmangtu damlo-ten harsatna an tawh phah nia hriat a nih thu leh, he damdawi hi a quality enfiah turin Drugs Testing Laboratory-ah thawn a nih tawh thu an tarlang a, a nihna dik tak hriat a nih hma chuan he Ringer Lactate (RL) hi hmang zawm tawh lo turin mipui te an ngen.

District hrang hranga hospital canteen leh private hospital-te pawh, he RL hi hmang lo tura ngen an ni tawh thu leh Damdawi zuar zingah kawl an awm a nih pawhin hralhchhuak tawh lo tura hriattir an nih tawh thu an thuchhuakah an tarlang bawk.

Lalsawma, Controlling & Licensing Authority Directorate of Health Services, Mizoram chuan he thisen chaw ‘Ringer Lactate (RL)’ khaite chuan khawsik sang tak an neih phah niin a sawi a, district hrang hrang leh private hospital atangin report an dawn thu a sawi.

Mizorama he damdawi Ringer Lactate, Mfd : Swaroop Pharmaceutical Pvt. Ltd. siam (Batch number tih bik awm lo, a awm apiang) chah lûttu Wholesaler-te pawh he company siam an hralhchhuahte chu kokir tura hriattir an nih tawh thu leh company hi an hmelhriat ngai a nih loh tih, a sawi.