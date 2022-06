GSC Career Coaching Centre hawng; He centre hi a hlawhchham thiang lo:Bialtu MLA

Nimin khan Govt. Serchhip College leh Mizoram Youth Commission-ten Govt. Serchhip College-a Career Coaching Centre an din chu bialtu MLA, Lalduhoma’n a hawng a, Lalduhoma chuan Career Coaching Centre chu a hlawhchham thiang lo tih a sawi.

Career Coaching Centre hawnna inkhawm, Seminar Hall, Science Block, GSC-a neih hi Dr. C.Vanlalnghaka, Asst. Professor & Co-ordinator, IQAC chuan a kaihruai a, Lalduhoma chuan hawnna thu sawiin, Govt. Serchhip College-in zirtirtu minimum norms pawh nei phak lo chunga NAAC Grade A-a an inhlangkai thei chu mak a tih thu leh lawmawm a tih thu a sawi a, kum 5 hnua endik a nih leh hunah pawh Grade A humhim turin “Hma kan la chho zel ang,” a ti.

Lalduhoma chuan Competitive exam-a Mizote kan lang lo rei lutuk chungchangah zirtirtute leh zirlaite inmawhpuh lek lekna a awm a, zirna in a changtlun loh chuan hei hi tih theih a ni lo tih a sawi a, tunah hian zirtirtu post ruak a tam lutuk a, building chhia a tam lutuk a, heng aṭang hian result ṭha a neih theih loh a ni, a ti.

“Khawvelin a ngaih pawimawh chu Human resource development, education kan tih leh hriselna hi a ni,” a ti a, ram changkang zawkte chuan Education leh Health-ah budget an dah sang ṭhin hle tih a sawi a, ram changkangte tih ang ti turin kan sum dinhmun leh kan resource-ten a la tlin lo chungin education leh health sector hi chu ngaih pawimawh hmasak (priority)-a kan dah a ngai a ni, a ti bawk.

Lalduhoma chuan tun hmaa All India Service-a Mizo lutte kha English medium-a kal pakhatmah an awm lo tih sawiin, harsatna an ngah bik em em tih a sawi a, tunlai zirlaite chu an vannei tawh hle a ni a ti a, tunah chuan India ram hmun dangah Mizo officer hmuh tur an vang ta tih sawiin, zirlaite chu All India Services bakah Central Service-a hna hrang hrangte pawh an phak tawk iai lo tura chahin, “A sang ber kan tum ang a, kan phak lo a nih pawhin a khawi emaw lai berah luh kan tum hram tur a ni,” tiin zirlaite chu a chah a, “Vawiinah hian thil thar kan la neih ngai loh, Career Coaching Centre bul kan ṭan dawn a ni a, a hlawhchham thiang lo a,” a ti a, “Helai bial enkawltu ka nih chhung hi chuan he centre hi a hlawhchham dawn lova, sum leh paia harsatna a awm a nih pawhin a ṭul ang zelin kan inpui dawn a ni,” a ti.

Dr. C.Vanlalnghaka, Asst. Professor kaihhruaia Career Coaching Centre hawnna hun hmannaah hian PC Lalremsiama, Principal, GSC chuan inlawmna thu a sawinaah tun hma chuan lehkha thiamte chuan an zir chhuah hunah sawrkarah eng hna emaw ber an thawk dawn tih a chiang a, tunah chuan a ni tawh lova, a thiam ber berte dinchanna hun a nih tawh avangin inelna a sang tawh hle tih sawiin, Coaching Centre bakah hian sawrkar hnaa lut lote pawhin mahni kutkea ding a, engemaw an nih theihna tur atan an college chuan Finishing School an kalpui tih a sawi.

Kawlthuama, President, Sub-Hqrs. YMA, Serchhip pawhin thu sawiin, Coaching centre hawn tak chu Ser-chhip District ṭhalaiten All India Services leh Central Service-a luh theihna atana hman ṭangkai tum turin a chah a, centre thar chu Serchhip tan mai ni lo, Mizoram pum tan rohlu a ni, a ti.

C.Lalhminghlua, President, MJA, Serchhip District chuan a tawn hriat aṭangin Govt. Serchhip College chu Mizoram hmun danga college-te aiin a hmunhma leh zirtirnaah pawh a ṭha zawk tih a sawi a, Serchhip tan chuan sum tam tak senga khaw danga kal vak a ngai lo tih a sawi bawk.

Dr. Zarzosanga, Coordinator, Career Guidance & Counselling Cell-in report a peka a tarlan danin, Coaching centre hi kum 2014 khan UGC aṭanga sum hmuh hmangin kalpui a lo ni tawh a, mahse zirlai tur an hmuh ṭhat loh avangin a tawp leh a, tunah hian bialtu MLA, Lalduhoma’n cheng nuai 2 a pek hmanga bul ṭanin, MYC nen MoU an ziak a, MYC aṭang hian Rs.2,80,000/- an la dawng dawn a, 1st Batch chu May thla aṭangin kalpui a ni tawh a, zirlai 24 awmin, 2nd batch hi June ni 6 aṭanga kalpui leh tur niin, zirlai 42 inziaklut awm tawhin, admission hi la hawn mek a ni a, faculty 17 an awm a, Group A leh B (Gazzetted leh Non-Gazetted) hna bakah entrepreneurship course kalpui a ni bawk a, tlai dar 4-7 inkarah class hi kalpui ṭhin a ni a ti. Hei bakah hian Serchhip Teachers’ Association nen MoU ziakin, Serchhip District-a high school zawng zawngah Career Guidance Awareness campaign neih tumin, school engemawzatah an nei tawh bawk a ni.