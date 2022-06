Tripura Transit Camp-a cheng Bru 707-te Mizoram Electoral Roll atangin paih tawh

Mizoram Election Department chuan Bru mi leh sa Mizoram Electoral Roll-a chuang Tripura Transit Camp-a chêngte zinga mi 707-te chu Mizoram Electoral Roll aṭangin paih an ni tawh tih an sawi.

Mizoram Election Department sawi danin Bru mi leh sa Mizoram chhunga vote nei, tuna Tripura Transit Camp-a cheng mek an paihte hi Mizoram chhunga District 3-a vote neite an ni a, Mamit District-ah 576, Kolasib District-ah 122 leh Lunglei District-ah voter 9-te chu paih an ni tawh a ni.

Mizoram Election Department sawidanin Bru mi leh sa, Tripura Transit Camp-a awm mekte chu tun dinhmunah Mizoram Roll aṭangin paih nghal vek theih an ni lo an ti a, Tripura Roll-a ziah luh an nih dawnah chauh Mizoram Roll aṭangin paih dilna an siam thei a, Tripura Roll-a la inziak lût lote chu paih mai theih an la nilo tih sawiin, tun dinhmunah erawh inziak lût an awm zel a, a inziak lûtte chu Mizoram Roll aṭangin an lo paih ve zel tih an sawi bawk.

Mizoram Election Department chhinchhiah danin Bru mi leh sa Mizoram chhunga vote neite hi an vaiin 11,759 an ni a, Mizoram District pathum – Mamit, Kolasib leh Lunglei Disitrct-a vote neite an ni.

Bru Tripura transit camp-a awmte hi an awm ngheh theih nan hian sawrkar laipui leh state pahnih – Mizoram leh Tripura aiawh leh Bru hruaitute aiawhin kum 2020 January khan inremna ziah a lo ni tawh a, inremna ang chuan Tripura transit camp-a awm hlen tur leh an awm nghehna tur in leh lo zawng zawng Tripura sawrkarin a ngaihtuahsak dawn a ni.

Mizorama tlawmngai pawl lian ber Central YMA chuan Bru mi leh sa, Mizoram chhunga vote nei te Tripura state-a an awm hlen theih nan a nawr ṭhin a, nikum Tuirial by-election-ah pawh Special Polling booth an siamsak chu an duh lohzia an tarlang a, hemi ṭumah hian Tuirial Assembly Constituency huam-chhunga vote nei Bru 663-te zingah vote thlâk an awm lo a ni.