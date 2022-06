Bukpui rama damdawi in building thar sak a nih theih nan hmalak zel tum

Serchhip All NGO Co-ordination Committee chuan Serchhip District Hospital building thar, khum 100 awmna tur chu Bukpui rama sak a nih theih nan chak taka hmalak zel nise an ti a, Inrinni hian damdawi in building thar sakna tur hmun samfai hnatlang an ko nghal bawk.

All NGO Co-ordination Committee hi nimin khan Serchhip Sub-Hqrs YMA Meeting Hall-ah an chairman, Kawlṭhuama kaih-hruaiin an ṭhukhawm a, ni 28.5.2022-a Serchhip District Hospital building thar sakna tur atana sum petu, Power Grid Corporation Of India Limited (PGCIL) leh Mizoram sawrkarin thuthlung (Memorundum of Understanding (MoU)) an ziaka a landanin a hmun ngai a sak leh tum nia lang chu pawi an tih an sawi a, a hmaa an thutlukna Serchhip leh Chhiatlang inkar, Bukpui ram âwla sak a nih ngei theih nan a ṭul angin sawrkar lam hotu sâng zawkah thlen nise an tiin, hemi kawngah hian chak taka hmalak zel ni se an ti a, Inrinni (4.6.2022) hian NGO Co-ordination Committee chuan District Hospital building thar sakna hmun atana an lo ruahman, Bukpui ram samfai hnatlang a ko nghal a, hetah hian YMA member leh a thei theite hnatlang turin an sawm a ni.

Nimina an ṭhutkhawm-naah hian tunhnaia Mizoram sawrkarin Doctor ṭhenkhat awmna hmun a siksawinaa Serchhip District Hospital-a naupang Doctor (Paedia-trician) thawklai Lawngtlai District Hospital-a awm tura a sawn, Dr. K.Vanalhriati chungchang pawh ngaihtuah nawn lehin, meeting hmasaa an lo rel tawh angin amah thlaktu tur Doctor dang dah a nih hma chuan dan zel rih nise an ti bawk.