Tualthihna dem

Lungleng 1 Village Council leh NGO hruaitute chuan thuchhuah inṭawm siamin, ni 29.5.2022-a Rosangzuali, a pasal Zobiaksanga, Serchhip Dinthar kut tuara a tualthihna an dem tih tarlangin, hriatthiam har an tih thu an sawi a, tualthattu chu danin a phut anga hremna na thei ang ber a hmuh theihna tura chak taka hma la turin thuneitute an phut thu an tarlang a, he tualthihna avang hian eng buaina dang mah thleng zui lo se an duh thu leh media lamah pawh thu belh chian dawllo lej, mi rilru a ṭha lo zawga hrua thei engmah chhuah loh nise an duh thu te, thil tisual ve lo mi dang dem emaw, mawi lo taka inṭawngkhumna thleng lo se an duh thu an sawi.

