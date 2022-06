Sialsuk PHC-a Medical Officer suspend

Damlo chunga diklo taka chea puh Sialsuk Damdawi in (PHC)-a medical officer, Dr. Linda Lalbiaknungi chu nimin khan a hna aṭanga chawlh lailawktir (suspend) a ni.

Health and Family Welfare Secretary thuchhuah tarlan danin he medical doctor hi hotu lu aṭanga phalna la hmasa lo chuan Aizawl chhuahsan lo tura hriattir a ni.

Niminpiah khan Health & Family Welfare Department chuan tunhnaia Sialsuk PHC-a Lalrengpuia damdawiin aṭanga hnawh chhuah a ni leh a hnu lawka a thih zui chungchang chhui chiang turin Aibawk BDO Chinlianmanga a ruat a, nimin khan Health Secretary chuan a hna aṭanga chawlh lailawk tirna thu a chhuah zui leh a ni.