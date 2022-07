A duh leh ngam tan sum dinhmun siamthat theih ti

PC Party Sr. Vice President Vanlalruata chuan Mizoram sum dinhmun a chhe tawpkhawk niin a sawi a, Mizoram sawrkarin pawisa tih tham a nei lo, a ti a, chutihrual chuan nei angin an insawi a, ba tam tak a nei bawk, tiin, Mizoram sum dinhmun chu siamṭha duh leh ngam tan chuan siamṭhat theih niin a sawi.

PC Party hruaitute thutkhawmnaah Vanlalruata chuan, “Ka sawi thiam dan chuan Cheng khat nei chunga cheng za neia inchhal ang kan ni a, chumai bakah cheng sangkhat vel la ba zui ang kan ni. Kan chhe tawpkhawk a, tam tak chuan tun sawrkar an dem a, dem tur pawh an ni, an tih ṭhat tawk loh vang a ni. Chutihrualin kan dinhmun hi hun rei tak atanga lo inchhek khawl tawh a ni tih kan hriat a ngai,” a ti.

Vanlalruata chuan ṭul miah lo SEDP board tih ang chite leh ṭul reng reng lo siam a ni a, heng ṭul lo hi tihtawp a nih chuan kan sum dinhmun hi a ṭha leh a ni mai. Kan sum dinhmun siamṭhat hi a har lo lutuk a, kan Chief Minister ni lai leh Finance Minister ni bawk Zoramthanga hian a duh a nih chuan kan ram sum dinhmun chhia hi a siam ṭha nghal thei a ti bawk.