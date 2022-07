Gauhati High Court Judge-in Serchhip District Court a tlawh

Nimin khan Justice Michael Zothankhuma, Portfolio & Station Judge, Guwahati High Court, Aizawl Bench chuan Serchhip District Court endikin a tlawh.

Justice Michael Zothankhuma hi District Court-ah hian Addl. DC Lalmuansanga Ralte, Renee Lalremsiami, Judicial Magistrate, Saidingliana Sailo, Addl. SP, K.Saitluanga, DIPRO, B.Ngurchhuana, Asst. Commissioner of Excise & Narcotics, Laldingliana, Superintendent, District Jail leh District Court-a thawktuten an lo dawngsawng a, District thuneitute nen hian Court Room-ah inkawmhona hun tawi an buatsaih a ni.

He hunah hian Justice Michael Zothankhuma chuan dân angin district Court endikna neia lo kal a nih thu a sawi a, Court-in file a kalpui te, case awm mek te, district court-in mamawh a neih leh Quarters te, hmabak a neih hrang hrangte a rawn en dawn tih a sawi a. Justice hian district jail dinhmun te, harsatna an neih leh neih loh te, Police Department-in district Court nena an thawhhona kawngah harsatna an neih leh neih loh te, Excise & Narcotics Department lamin Court nena an indawrna kawngah harsatna an neih leh neih lohte zawtin, officer hote nen hian an sawi hova, National Highway No. 54 laih zauh hna thawh mek chungchangte pawh an sawiho bawk a ni.

District thuneitute nena inkawmna an neih hnu hian Court Inspection a nei zui a, district Court-a Ukil hnathawk mekte nena inkawmhonate neiin, an mamawh hrang hrangte a zâwt a, district Court file-a kalpuite a ensak bakah mamawh an neih hrang hrangte a enpui hnuin Khawtetlanga Quarters-te a tlawh leh a ni.

Justice Michael Zothankhuma hi Biakzama, District & Session Judge, Aizawl Judicial District leh Gracy L. Bawihtlung, Jt. Registrar, Guwahati High Court leh thawktu dangten an zui a ni.