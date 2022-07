Hri kai hmuhchhuah thar 8 awm

Nimin khan Serchhip District ah Covid-19 hri kai mi 11 hmuh belh an awm a, hri kai hmuh belhte hi Serchhip P&E Vengah 3, Thenzawlah 3, E.Lungdar leh Lungphoah 2 ve ve an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 14,244 an tling tawh a, hetihlai hian nimin khan hrikai enkawl dam mi 24 chhuahtir an ni a, hengte nen hian hri kai enkawl dam zawng zawng hi mi 14,164 awm tawhin, hri kai enkawl lai hi mi 46 an awm mek a ni.

