MNF-in Serchhip bial enkawl turin J.Malsawmzuala Vanchhawng an ruat

Mizorama sawrkarna chelh mek, MNF Party chuan nakuma MLA inthlan lo awm tur atana Sechhip bial enkawl turin tunhnaia MNF zawm thar, J.Malsawmzuala Vanchhawng an ruat thu MNF party president, Zoramthanga, Chief Minister ni bawk chuan nimin khan a puang

Nimina MNF Serchhip East Block-in Serchhip Auditorium-a Public meeting an buatsaihah MNF president chuan thusawiin, “Serchhip bial hi in hriat angin Opposition bialah in awm a, kan party aṭangin enkawltu tur in nei lova, chuvangin, hei nakumah kan inthlang mai dawn sia, tun aṭanga buaipuia enkawltu tur in mamawh tawh si a, kan elected OB-te leh kan hotuten, khai le, Serchhip bial lo enkawltu turin J.Malsawmzuala Vanchhawng hi i dah ang u an ti a, kan rawn pe che u a ni,” a ti.

CM chuan “Tunah a bul ṭan nan kan rawn thawk chho a ni,” a ti a, “Pathian leh mipuite zarah MNF sawrkarna period a inher chhuak ve laklawh tlat mai a, in chhehvelah MNF sawrkarna ruling bialin a hual khup che u a, nangni hi thliarkar ang maiin in opposition va va mai a, nakumah kan inthlang dawn a ni a, in duhthlanah in thlan sual loh ka beisei. Ruling hual khupna kara opposition thliarkar anga lo awm ve chu a finthlak loh em em a ni,” a ti.

MNF President chuan ZPM kal dan chu kum 2018 inthlan hmaa an insawi dan leh inthlan hnua an awm dan a inang lo tih sawiin, Kalphung thar daih rei lo ber an ni. Inthlan a zova, party dang angin kalphung an rawn nei leh ta tho a, unit an din a, kohhran pawh unit-ah an chhiar leh thei tawh si lo a ti a. An party hotu ṭhenkhatin ‘Nakum Nomination Committee hun hi kan thleng pha angem aw!’ tiin hlauhthawnna an nei tawh a ni, a ti a, tun ang boruaka an kal zel chuan ZPM hian seat 10 an lâk phak a rin loh thu sawiin, an seat neih mek pawh an hum ang em tih ngaihtuah tham a ni, a ti a. Pathian leh mipui zarah nakumah MNF hian seat 30 lak tlin ngei an tum thu sawiin, Zoramthanga chuan ama tan bial dang en a ṭul lo a, East I-ah nghet takin a awm mek tih a sawi bawk.

Congress chungchang sawiin, Delhi chakna êng hmang an ni a, khulamah a burpui a tlu a, helamah a phita a rawp ral zel mai a, Mizoramah hian a rawp ral chak zual emaw tih tur a ni a ti a, nakum inthlanah hian an vanduai chuan an artelukawn thei a ni a ti bawk.

He hunah hian J.Malsawmzuala Vanchhawng pawhin thu sawiin, MNF sawrkar chhung leh Covid-in kum 2 min chenchilh chhunga MNF hmalakna hi a ṭha em em a ni a ti a, UNO-in Sustainable Development Goals a siamah Mizoram chu a tiṭha lawrlak a, Mizoramin point a hmuh belhkhawm 68 a ni a, India ram pumin point a hmuh zat hi 66 a ni a. Heng zawng zawng hi MNF-ten an zirchianna a ni lova, tehna rintlak tak siamtute hian MNF sawrkar hmalakna hi an hmu chiang hle a ni tih a tilang a. Hei vang hian MNF sawrkar hi hmasawnna kawngah a che ṭha em em a ni, a ti a, Serchhip bial mipuite chu ṭanpui an ngaihna leh an mangannaa pui tura a inhuam reng thu a sawi bawk.

Public meeting hi C.Vanlalsiamthara President, Serchhip MNF East Block chuan a kaihruai a, Chief Minister hian “Pasalṭha Thangchhuah R.Thangzauva” chanchin lehkhabu KL Remruatfela ziak chu a tlangzarh nghal bawk a ni.

He hunah hian Vanlalzawma, MNF Vice President, Er. Lalrinawma, Dy. Speaker leh C.Lalramzauva, Adviser, MNF Gen. Hqrs. & Adviser to CM-te bakah MNF Serchhip East Block, Hrangturzo leh Tuikum biala MNF mi leh sa engemawzat an tel a ni.