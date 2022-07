Lawrkhawm (2.7.2022)

Hri kai 10 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai ṭ0 hmuhchhuah belh leh an ni a, hri kai hmuhchhuah belhte hi Thentlangah mi 8 leh, Chhiahtlang leh Thenzawl Vengthlanah mi 1 ve ve hmuh belh an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 14,083 an ni a, nimin khan hrikai enkawl dam mi 24 chhuahtir an ni a, tunah hian hri kai enkawl 36 awm mekin, mi 14002 enkawl dam an ni tawh a, thihpui hi mi 35 an awm a ni.

Doctor’s Day

Ramchhung hmun dang rualin nimin khan Doctor’s Day chu Mizoramah Indian Medical Association (IMA), Mizoram State Branch-ten hmun hrang hrangah hriselna an ngaih pawimawhzia lantir nan hun an hmang a, Aizawl ah chuan Doctor-te hian zing karah kawng zawhin member 102 an tel a, District hrang hrang Hospi-tal, Zoram Medical College leh Synod Hospital ah te Voluntary Blood Donation buatsaih a ni a, IMA member 40 chuangin thisen an pe bawk a, Serchhipah chuan Doctor’s Day pual hian Serchhip District Hospital OPD-a inentir turte hnenah Frooty leh chhang sem a ni.

Hnatlang dawn

Vawiin hian PHED leh Central YMA ṭangkawp hmalaknain Tlawng lui fintu lui hrang hrang thenfai hnatlangpui neih a ni dawn a, Aizawl chhehvela Tlawng lui fintu luite chu Aizawl khawpui chhunga YMA Branch-ten an thianfai dawn a, Thenzawla Lau lui pawh PHED, Serchhip leh Sub-Hqrs. YMA, Serchhip ṭangkawpin vawiinah hnatlangin an thianfai ang.