Serchhipa PHE Department District Laboratory building thar hawng

PHE Department Serchhip WATSAN Division Office Complex-a District Water Testing Laboratory Building thar chu nimin khan Er. C.Chawnghnuna, Director, Project Management Unit, (JJM) PHED chuan a hawng.

District Water Testing Laboratory Building thar hawnna inkhawmah Er. C Chawnghnuna chuan thusawiin, Serchhip District mipuiten tui thianghlim chauh an in theihna tur Water Testing Laboratory Building ṭha tak an nei chu lawmawm a tih thu sawiin, he building hi a ropui vang ni lovin a pawimawh vanga hawn a ni a ti a, PHE Deptt. chuan an tui semte khawvel huap pawha tui thianghlim tling thei turin ṭan an la chho mek tih a sawi.

Er. C.Chawnghnuna chuan India ram State zawng zawnga Water Testing Laboratory-te khawvel huapa pawm tlak ni tura Central sawrkar hmalakna kal mekah, Serchhip District-a tui endikna result-te pawh khawvel huapa rintlak a nihna turin National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) Accreditation neih thuai a nih theihna turin hma lak chhoh mek a nih tih a sawi a, NABL Accreditation nei thei tura ṭan la turin thawktute pawh a sawm a ni.

He inkhawm Er. F.Lalsanglura, Sr. Executive Engineer, PHED, Serchhip kaihhruaiah hian Er. K.Zohmingliana, Project Manager, PMU (JJM) pawhin thusawiin, mihringin kan hriselna kan enfiah fo ṭhin ang hian tui hrisel leh hrisel loh enfiah a ngai ṭhin a, tui thianghlim leh thianghlim loh hi kumkhatah vawi thum (3) endik tur a ni tiin, Jal Jeevan Mission (JJM) hnuaiah tui quality enfiah hi sawrkar laipuiin a ngai pawimawh em em a ni a ti a, Serchhip leh District chhung thingtlang khuate pawhin tui thianghlim an in theihna atana an hman ṭangkai tur District Laboratory ṭha tak peihfel a ni ta chu lawmawm a tih thu a sawi bawk.

Nimina District Water Testing Laboratory building thar hawn tak hi JJM hnuaiah cheng nuai 11 senga sak niin, PHE Department-in mipuite ei leh in tur tui a sem chhuahte tui thianghlim leh hrisel a nih leh nih loh enfiahna tur khawl changtlung tak bun a ni tawh a, Laboratory tihchangtlun zelna tur khawl mamawh dangte pawh leifel tawh niin, reiloteah bunfel theih beisei a ni a, NABL pawmpui Laboratory a nih theih nan hma lak chhoh mek a ni.

Laboratory building thar hawnnaah hian PHE Department-a thawktute bakah tualchhunga thuthar lakhawmtute an tel a, zaithiam lar DJ Lalvenhimi a zai bawk a, Er. Samuel LR Ralte, Sr. SDO, Serchhip chuan lawmthu sawiin hun a khâr a ni.