Serchhip Town Development Committee hruaitute inruat thar

Nimin khan Serchhip Town Development Committee hruaitute chu Serchhip Sub-Hqrs. YMA Office-ah kalkhawmin, kum 2022-24 chhunga an hruaitu an inruat thar.

Nimina hruaitu ruat tharte hi Chairman-ah C.Vanlalsiamthara, President, MNF Serchhip East Block niin, Working Chairman-ah V.Rozamliana, President, ZPM Serchhip Block, Vice Chairman-ah Kawlṭhuama, President, Serchhip Sub Hqrs YMA leh LP Sanglura-te an ni a.

Secretary-ah C.Lalhminghlua, Treasurer-ah Lalzuiliana, Fin.Secretary-ah PC Vanlalluna, Joint Secretaries-ah Lalrinfela, Lalramnghaka Kawlni, Zarzosanga, Lalrindika Kawlni leh F.Lalzamlova-te ruat niin, Adviser-ah Er Lalrinawma, Dy.Speaker, Tuikum bialtu MLA, Lalduhoma, Serchhip bialtu MLA leh Deputy Commissioner Serchhip Nazuk Kumar,IAS-te ruat an ni.

Executive member atan VC hrang hranga VCP te bakah Sub Hqrs MUP President CL Ramngaia leh Sub Hqrs MHIP President Lianthangi-te ruat an ni.

Nimina kalkhawm chuan kumina hmalakna hmasa atan NH-54 Leisang-kawi ulh lai laih zauh hna thawh nise an ti a ni.