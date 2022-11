Lawrkhawm (1.11.2022)

Hri kai hmuh belh awm lo

Nimin leh niminpiah khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai hmuhchhuah belh an awm lo a, hri kai enkawl dam pakhat a awm thung a, tun dinhmunah Serchhip District-ah hri kai tawh zawng zawng hi 14,611 awmin, an zinga mi 14,572 enkawl dam an ni tawh a, hri kai enkawl lai hi mi 3 an la awm mek a, thihpui hi mi 36 an awm tawh a ni.

Inter Branch YMA Football

Serchhip Sub-Hqrs YMA Inter Branch Football Tournament chu nimin khan khelh chhunzawm a ni a, Thenzawl Bazar Branch-in 2-1-in Chhingchhip Venglai Branch an hneh a, S.Kawnpui North branch-in 5-2-in Serchhip Darnam Branch an hneh a, Serchhip Hmar Veng Branch-in 7-1-in Thenzawl Kanan Branch an hneh bawk. Vawiinah khelh chhunzawm leh a ni ang a, chawhma dar 10-ah Serchhip Field Veng Branch leh Hmunzawl Branch an inkhel ang a, chhun dar 12-ah Serchhip Dinthar Branch leh Keiṭum Branch inkhelin, chawhnu dar 2-ah Thenzawl Branch I leh Neihloh Branch an inkhel ang a, vawiin hian first round khelh zawh a ni ang a, naktuk aṭangin round of 16 khelh ṭan a ni ang.

Thisen pe

Police an duty laia nunna chânte hriatrengna hun, Police Commemoration Day hmanna kal zelah nimin khan Serchhip Police-te chuan Serchhip District Hospital Blood Bank-a dah turin thisen unit 6 an pe a, thisen petute hi mipa vek an ni.