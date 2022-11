Rozgar Mela 2022 pualin CM-in appointment letter hlân

Kumin October ni 22-a Prime Minister Narendra Modi-a’n hnalak runpui ‘Rozgar Mela 2022’ a tlangzarh tak bawhzui tura sawrkar laipuiin state hrang hrangte a ngenna angin, Chief Minister Zoram-thanga chuan nimin khan Mizoram sawrkarin Mizo-ram Civil Service Combined Competitive Exam 2022 kaltlanga MCS, MPS, MIS leh MFAS officer tur a lak tharte chu CM office Conference Hall-ah appointment letter a hlân.

He hunah hian Chief Minister chuan thu sawiin, India-in zalenna a chan kum 75-na champha puala hnalak rûnpui kalpui a ni chu lawmawm a tih thu a sawi a, kum 2 chhung chu COVID-19 hripui lêngin state chauh nilo ram pum mai chu sum lama harsatna a thlen avanga hmalakna hrang hrang tiṭhuanawpin, post ruak tam tak pawh hnawhkhah lawk theih a nih loh thu a sawi a, tunah boruakin ziaawm lam panin, kawng hrang hrangah hma sawn chhoh ṭan a ni tiin, hna lak chungchangah pawh hma sawn chhoh zel beisei-awm a tih thu a sawi a, Officer lâk tharte chu an hma-bakah duhsakna a hlan a ni.

He hun kaihruaitu Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuan sawrkar hnathawh chu hamṭhatna dawnna tur ringawt a ni lo tih a sawi a, a hmasa berah chuan mipui rawngbawlna a nih tih vawng reng turin junior officer atana lak tharte chu a chah a ni.

DP&AR Secretary R.Lalramnghaka pawhin mipui rawngbawl tura lak an nih avangin an hnathawh zelna turah theihtawp chhuah turin kalkhawmte chu a chah bawk.

He hunah hian Appointment Letter 34 (Mizoram Civil Service 14, Mizoram Police Service 8, Mizoram Information Service 4 leh Mizoram Finance & Accounts Service 8) pek chhuah a ni a, nimin programme-ah hian Home Secretary H.Lalengmawia, Secretary to CM K. Lalthawmmawia, Finance Commissioner Vanlal Chhuanga bakah Home, I&PR leh GAD hotute pawh an tel a ni.

Nimina appointment letter pekchhuahah hian MCS officer-te awmna hmun tur siamfel nghal niin, Serchhip SDC turin Lalhruailiana Zote S/o Robert Thangmawia (L), Chhinga Veng, Aizawl dah a ni.