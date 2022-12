Taxation Minister-in Professional Tax tihsân a rawt

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman hovin Zirtawpni khan State Finance Minister-ten Pre-Budget (2023-24) Meeting Manekshaw Centre, New Delhi-ah an nei a, he huna Mizoram aiawha tel Taxation Minister Lalchamliana chuan Finance Commission-ten an recommend angin Professional Tax kum khat atâna lak theih zat bituk ₹2,500 chu tihsan nise, State-te tân revenue hmuh belhna tur kawng a ni thei dawn niin a sawi.

Meeting-ah hian Taxation Minister Lalchamliana chuan Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) chu hmasawnna hnathawh nan a ṭangkai hle tih sawiin, kum 2023-24 ah pawh chhunzawm zel ni se tiin a rawt a, Revenue Expenditure-a deficit nei state-te tan Special Assistance to States for Revenue Expenditure (SASRE) chu SASCI ang zulzuiin, kum 50 hnua rulh tur interest free loan siam ve nise a ti a, SASCI guideline-a PMGSY leh JJM-ahte State Matching Share (SMS) phal a ni chuan state-te a chhawk hle tih sawiin, SASRE siam a rem chiah loh pawhin SASCI aṭangin External Aided Project-ah te Counterpart funding phal ni se. Special Category state ho tan hian Central leh State sharing pattern tun hnaia thlak a nih hnu hian state tum tur hi a lian ta a, hei hi phal a nih chuan hmasawnna atâna hmalaknaah a chhawk zangkhai dawn niin a sawi.

Lalchamliana chuan State dangte pawhin an rawt angin sum pek theih zat 3.5% of GSDP tuna phalsak ang zat tal chu chhunzawm ni se a ti a, 15th Finance Commission ruahmanna anga kum tina Post Devolution Revenue Deficit Grant (PDRDG) state-ten an hmuh tur tlahniam zel thlirin hei hi a ṭul tak zet tih a sawi a, PM-Devine chhunzawm zel a rawt a, Bamboo Link Road leh Aizawl By-Pass Road atâna sum Mizoram tan dah a nih avangin lawmthu a sawi bawk.