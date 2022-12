Central sawrkar sum pek a hmanna tur ni loa hman corruption a ni:John Barla

Sawrkar laipui Minority Affairs Minister John Barla chuan Central sawr-karin hmasawnna hna-thawhna tur sum state sawrkar a pek ṭhin a hmanna tur dik taka hman loh chu Corruption dik tak a ni, a ti.

Union Minister John Barla hian Inrinni khan Aizawl rawn thlengin, BJP State Office-ah thu a sawi a, central sawrkarin state sawrkarte sum tam tak a pekte chu a nihna tur anga hmang lovin state sawr-karin an duh dan ang angin an lo pawt kawi ṭhin a, hei vang hian sum hman a nih dan fel taka ziahna, Utilization Certificate sawrkar laipuiah an pe thei ṭhin lo a, hei vang hian sum an hmuh tur ang an hmuh theih loh phah ṭhin a, mipuiin an tuar phah bakah sawrkar ngei pawhin sum lamah harsatna a tawh phah ta ṭhin a ni, a ti a. Prime Minister Narendra Modi chuan thingtlangah hmasawnna thlentir a duh vangin Minister tinte chu thingtlangah kal a, central sawrkarin scheme hrang hrang a chhawpchhuah-sakte chu tihpuitlin a ni em? tih leh heng scheme-te hian thingtlang a thleng ngei em tih zirchiangin Minister-te an zin kual mek a ni, a ti.

Minister chuan Mara Autonomous District Council (MADC)-a BJP sawrkar siam a nih theih nana MNF MDC 9-ten tun hnai maia an thlawp ta chu lawmawm a tih thu a sawi a, a hna chan-pual kaltlangin MADC-ah pawh a takin hna a thawh theih dawn a, hmasawnna a thlen ngei a beisei thu a sawi a, MADC mipuiten an beisei ang taka hmasawnna hna thawk turin hma an la dawn tih a sawi a ni.