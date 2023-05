Kan eizawnna thlan hi kan hnam himna tiderthawng thei chi a nih chuan i hnar ngam ang u:Er.Lalrinawma

Nimina Serchhip Sub-Headquarters YMA Inkhawmpui vawi 7-na hmanpuitu, Social Welfare etc. minister Er.Lalrinawma, Tuikum bialtu MLA ni bawk chuan, “Kan eizawnna thlan hi kan hnam himna leh inlungrualna tiderthawng thei chi a nih chuan i hnar ngam ang u,” a ti

Nizan hmasa aṭanga ṭan, Sub-Hqrs. YMA Inkhawmpui hi nimin khan Chhingchhip Venghlun Khelmuala pandal sak, Hrangliana Runah neih chhunzawm leh niin, nimin chawhma huna khuallian Er. Lalrinawma chuan thu sawiin, “Tunlaiah eizawnna kawng chi hrang hrang kan dap kual nasa hle mai, a ṭha e, kan tihtur dik tak a ni. Amaherawh chu kan eizawnna thlan hi kan hnam himna leh inlungrualna tiderthawng thei chi anih chuan i hnar ngam ang u. He hnam, he chi hi a ral chuan nang leh kei hi kan damchhuakin kan ding chang bik thei dawn chuang lo a ni,” a ti a, “Kan hnaivaia hnathawh tur awm remchang kan dap thiam a ṭul hle a, kan kawtkaiah ngei hnam dangten eizawnna ṭha tak tak an thawh reng laiin thawh tur zawngin kei hi ka lo hawihai reng em? tih inzawt ang u. Kan ei hmuhna a nih phawt chuan eng hna mah hi hnuaihnung bik a awm lova, kan sira thawh mai theih hnate iai lova kan thawh mai hian kan ram leh hnam kan humhalh tel nghal a ni,” a ti.

Er. Lalrinawma chuan kan ram tana YMA hlutzia chu sawifiah rual a ni lo a, Pathianin YMA min pek avang hian khawvela ram leh hnam nihlawh berte zinga mi kan ni, a ti a, ram leh hnam humhalh duhna avangin zalenna kan sual a, kum 20 chhung harsatna chhûmin min chim a, vawiinah erawh chuan inremna duhawm, Danpui hnuaia humhim ram kan lo nei ta a, zalenna suala kan ramin ke a lo pen tawhna kha a thlawn lo a ni, a ti.

Kan hnam a ral mai loh nan fa neih tam uar a ṭul tih sawiin, mi tam takin ei leh bar harsatna chhuanlamin fa ngah an hreh ṭhin a, nimahsela kan fate hi châwm tur chauha rawn piang an ni lo a, hnathawk thei turin kutke kimin an lo piang ṭhin zawk a ni, chawm tur kan pungah ngai lo ila, thawktu tur kan pung zelah i ngai zawk ang u, a ti. Hei bakah hian kan hnam ziarang leh kan ṭawng humhalh a, hman uar a ṭul thu te, ṭhalaite zinga HIV/AIDS hluar lutuk chu veiawm a tih thu te a sawi bawk.

Chawhma hun hi K.Laltlanmawia, Asst. Secretary, Sub-Hqrs. YMA-in a kaihruai a, zaithiam leh zaipawlten hun an hman bakah Lalrammawia, Vice President chuan thusawina hun a hmang bawk. Chawhnu lamah Variety programme hman niin, nizan khan Kumpuan Inkhawm neih niin, Lalhmachhuana, Vice President, CYMA chuan thu a sawi a, vawiin chawhmaah rorelna neiin, chawhnu lamah hruaitu thar thlanna hun hman a ni ang a, zaninah palai thlahna inkhawm neiin, inkhawmpui hi a ṭiak ang.

Serchhip Sub-Hqrs. YMA hnuaiah hian ṭhut-hmun branch 28 leh Group YMA 3 – Tuichangral South, |awitlang leh Vantawng group-te hnuaiah branch 46, an vaiin branch 74 an awm a, member zawng zawng hi 38,154 an ni. Sub Headquarters hnuaiah hian Committee peng hrang hrang sawm leh pathum awmin heng committee te hmang hian hmalakna tam tak an kalpui thin. Kumpuan thupui atan hian a ṭum 15-na atan “Ram leh Hnam Humhalh” chu hman mek a ni.