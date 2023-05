Football Grassroots Centre-te inelna PMJVK Football Challenge-ah Chhiahtlang centre an champion

Mizoram State Sports Council leh Serchhip District Football Association tangdun chuan Serchhip District chhunga Football Grassroots Centre 5 – Serchhip, N.Vanlaiphai, Chhiahtlang, E.Lungdar leh Thenzawl centre-te tan Football Tournament – District Level PMJVK Football Challenge, Serchhip District an buatsaih chu nimin khan khelh zawhfel a ni a.

Nimina inkhelah Then-zawl chuan 3-1-in N.Van-laiphai an hneh a, Serchhipin 2-0-in E.Lungdar an hneh a, Chhiahtlang chuan 6-1-in N.Vanlaiphai an hneh a, Thenzawl-in 5-2-in E.Lung-dar an hneh a, Serchhipin 2-1-in Chhiahtlang an hneh bawk a. vawi khat ṭheuh an inkhelh kualnaah Chhiahtlang, Thenzawl leh Serchhipten point 9 ṭheuh an nei a, goal difference-a ṭha ber Chhiah-tlang an champion ta a ni.

Table