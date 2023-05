Football thuthang (13.5.2023)

@ Manchester United chuan Tottenham striker Harry Kane chu kumin nipuia lakluh theih loh an hlau a, Spurs hian England captain kum 29 mi hi kum khat chiah contract nei tawh mahse chelh ngei an tumruh hle a ni. (Mirror)

@ La Liga president Javier Tebas chuan Barcelona atanga Spanish midfielder Sergio Busquets a chhuah chuan, Spanish club-in Paris St-Germain atanga Lionel Messi, 35, an lakkirna kawng an zawh tanna a ni a ti. (Cadena COPE)

@ Chelsea tan kumin nipuia Napoli striker Victor Osimhen lakluh chu thil harsa tak a nih dawn avangin Nigeria striker kum 24 mi inremna an siampui hun chu a khawtlai dawn niin an hria. (Football Insider)

@ Belgium striker Romelu Lukaku chu loan-a a khelhna Inter Milan atangin Chelsea-ah a kir dawn a, a hmalam hun atana thutlukna a siam hma-in Blues boss thar tur Mauricio Pochettino chu inbiakna a neihpui phawt ang a, pre-season training-ah pawh a tel phawt ang. (Mirror)

@ Pochettino hian Chelsea chu England midfielder Mason Mount, 24, chu contract chungchanga dawr nawn leh turin a duh a, season leh tawpah hian a contract neih lai a hmang zo dawn a ni. (Standard)’

@ Chelsea chuan Croatia midfielder Mateo Kovacic manah £30-40m inkar chhiar an tum a, Manchester City chuan kum 29 mi hi an ngaihven a ni. (Football Insider)

@ Manchester United chuan Spain keeper David de Gea, 32, a chhuak a nih chuan Everton leh England goalkeeper Jordan Pickford, 29, lam hawi turin an inpeih. (Mirror)