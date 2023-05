Hmawngkawn leh Chhingchhip inkar kawng laih that hawng

Nimin khan Er. Lalrinawma, Minister, SW&TA, AH & Vety, E&ND, Sericulture Department, etc., chuan a bial chhunga Hmawngkawn leh Chhingchhip inkar kawng, MLA Fund hmanga laih that KM 9-a thui chu a hawng.

Minister chuan khawtlang hruaitute leh mipuite inpekna zarah Hmawng-kawn leh Chhingchhip inkal pawhna kawng hawn theih a lo ni ta chu lawmawm a tih thu sawiin, a chhiat thatah leh enkawl zuina kawngah khawtlang mipuite an pawimawh dawn hle a, mahni ta anga enkawl thiama duat hle turin a ngen a ni.

Kawng tinrengah a bial mipuiten an thawhpui that avangin MLA Fund awm ang angte pawh hma an sawnpui hle nia a hriat thu tarlangin, an mamawhna kawng tinrengah inthla-hrung lova hrilh hre zel thin turin mipuite a chah a ni.

Kawng hawnna inkhawm hi Hmawngkawn Volleyball Court-ah buatsaih a ni a, T. Lalrinfela, VCP, Hmawngkawn pawhin thu a sawi a ni.