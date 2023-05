CADC-ah MNF-in MDC 13 an nei tling tawh

Chakma Autonomous District Council-ah rorel turin MNF party chu a inbuatsaih mek a, nimin khan BJP MDC 3 – Santosh Chakma, Parimal Chakma leh Montu Chakma-ten BJP bânsanin MNF Legislature Party an zawm a, heti hian MNF Party chuan MDC 13 a nei ta a ni.

BJP MDC thlan thar 3-te hian MNF Legislature Party Leader Rasik Mohan Chakma leh District Council & Minority Affairs Secretary hnenah lehkha thawnin nimina BJP Party an chhuahsan thu leh MNF Legislature Party chu an zawm thu an tarlang a, BJP Party atanga an bânna lehkha an thil tel bawk a ni.

MNF Legislature Party Leader Rasik Mohan Chakma chuan hemi hnu hian District Council & Minority Affairs Secretary hnenah lehkha thawnin BJP MDC pathumten MNF Legislature Party an zawm tih hrilhin, MNF chuan MDC 13 a nei tih a sawi a, MNF-in sawrkarna an siam theih thu hi Governor hnenah an thlen vat dawn niin an sawi a ni.

CADC-a sawrkarna siam tur hian seat 20-ah seat 11 lâk tur a ni a, MNF-in niminpiaha inthlan result an puanah seat 10 la-in sawrkarna siam thei chiahlo mahse nimina BJP party atanga MNF zawm 3-te nen member 13 an neih tak avangin sawrkarna an siam thei dawn ta a ni.