Lok Sabha inthlanpui neih hun tur puang; Mizoramah April ni 19-ah vote thlak dawn

Lok Sabha Election 2024 chu April 19 atangin thawh sariha neih a ni dawn a, thawh hnuhnung ber chu June, 2024-ah neih a ni ang a, June 4-ah a rualin vote tlate chhiar a ni ang a, Mizoram chu thawh hmasa berah April ni 1-ah vote thlak a ni dawn.

Lok Sabha inthlan neih tur chungchangah hian Inrinni khan Mizoram Chief Electoral Officer (CEO) Madhup Vyas chuan Aizawl-ah thuthar thehdarhtute a kawm a, CEO-in a tarlan dan chuan inthlan hriattirna hi tun thla ni 20-ah tihchhuah a ni ang a, inthlan chuh tumte tan ni 27 thleng hming pek luh hun hawn a ni dawn a, ni 28-ah chuh tumte hming endik a ni ang a, ni 30 hmain inhnukdawk duhte tan hun hawn a ni ang a, June 6-ah inthlan kaihnawih thil zawng zawng zawhfel tur a ni dawn a, tuna sawrkar laipui term kal mek hi June 16-ah a tawp dawn a ni.

Mizoram inthlan rual hian state dang 20-a Lok Sabha bial 101-ah inthlan a ni ang a, hemi rual hian Arunachal Pradesh leh Sikkim-ah assembly inthlan a awm dawn a, inthlan thawh hnihna hi April 26, 2024-ah state 13-a bial 89-ah neih a ni ang a, thawh thumna chu May 7, 2024-ah state 12-a bial 94-ah neih a ni ang a, thawh lina chu May 13, 2024-ah state 10-a bial 96-ah neih a ni ang. Inthlan thawh ngana chu May 20, 2024-ah state 8-a bial 49-ah neih a ni ang a, thawh rukna chu May ni 25-ah state 7-a bial 57-ah neih a ni ang a, thawh sarihna leh a tawpna ber chu June 1, 2024-ah state 8-a bial 57-ah neih a ni bawk ang. Inthlan puangtu, Chief Election Commissioner Rajiv Kumar chuan tun inthlanah hian mi vaibelchhe 96.8-in vote an thlak dawn a, polling station nuai 12 chuang siam a ni tih a sawi.

Lok Sabha inthlan hnuhnung ber, kum 2019 khan BJP-in bial 303 zet lain Congress-in bial 52 chauh an la a. BJP kaihhruai NDA chuan hneh taka sawrkar an siam a, tun inthlanah pawh hian bial 300 chuang lak leh an inbeisei a ni.

Mizoram CEO sawidan chuan Mizorama Electoral Roll siam hnuhnung berah chuan vote nei mi 8,61,277 an awm a, mipa 4,14,777, hmeichhia 4,41,520 leh Service Elector 4,980 an awm a, Vote nei tamna ber District chu Aizawl niin mi 2,88,268 an awm a, voter tlemna ber District chu Hnahthial a ni a, voter 16,257 an awm a ni.

Mizorama Lok Sabha inthlanpui neih tur atan hian venhimna mamawh dan tur ngun taka chhût niin, State Police mi 3,000 chuang bakah Central Armed Police Forces (CAPF) Company 15 vel duty-tir an ni dawn a ni.

Inthlanpui neih turah vote tla a that theihna turin uar taka inzirtirna kalpui a ni a, Lok Sabha, 2019-a vote tla zat zaa 63.13 khûm a nih ngei theihna turin vote tlak tlêm \hinna hmunahte, a mi cheng vil zual ngaihna hmun-ahte SVEEP hmangin hma lak zel a ni a, heng hmunah hian vote thlâk an punna turin District Election Officer/Assistant Returning Officer-te’n ruahmanna siamin hma an la chho mek a ni.

Tun Inthlanpui-ah hian ECIL siam Electronic Voting Machine (EVM) model thar ber M3 – EVM/VVPAT hman a ni dawn a, Election Commission of India chuan inthlannaa hman atana daih zan tur Voter Verifiable Paper Audit Trial (VVPAT) leh Electronic Voting Machine (EVM) a rawn dah tawh a, khawl endik hna thawh khatna (First Level Checking of EVM/VVPAT) hi zawh fel tawh niin, tunah hian inthlanpuia hman tur Ballot Unit 2158, Control Unit 2195 leh VVPAT 2288 te chu District tina Strong Room-ah uluk taka venhimna hnuaiah dah that tawh a ni.

Mizoram Chief Electoral Officer Madhup Vyas chuan Lok Sabha inthlanpui neih tur chu thianghlim, fel, zalen, mitin huap leh telna a nih ngei theih nan Mizoram mipuite tawiawmna a ngen a, inthlanpui lo awm tur atan hian State department chuan Mizoram Liquor (Prohibition) Act 2019 chu khauh taka kenkawh a nih tur thu a sawi a, Polling Station zawng zawngah ECI-in awm tura a tih Assured Minimum Facilities-te chu dah vek a nih tur thu a sawi bawk.

Hei bakah hian CEO chuan Postal Ballot/ Home Voting Facility chu rualbanlo leh kum upaten an hman theih turin ruahman a ni dawn tih a sawi bawk.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related