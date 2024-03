Mizoram hmun hrang hrangah ILP endik runpui nei; Serchhipah ILP fello 59

By

Thawhlehni zan khan Central YMA leh Mizoram Police-te tangdunin ruahmanna an siam angin Serchhip Sub-Hqrs YMA hnuaia Kumpuan Committee-te leh Serchhip Police-te tangkawp chuan Serchhip Town chhunga YMA Branch-te leh Direct-a awp Branch hrang hrang huam chhungahte ILP endik rùnpui neih a ni a, branch pali huam chhungah ILP fel lo 59 hmuhchhuah a ni.



ILP fello hmuhchhuahnate hi Chhiahtlang Kawn Veng Branch YMA huamchhungah mi 2, S.Kawnpui North-ah 3, Bungtlang Bazar-ah 38 leh Bungtlang Khawnglungah 16-te niin, Bungtlang Bazar leh Bungtlang Khawnglung-a hmuhchhuahte hi kawngpui siamtu Company hnuaia thawkte an ni.



Mizoram puma ILP fello man zat hi Central YMA-in report a dawn dan chuan Aizawl, Central YMA-in direct-a a awp huamchhungah mi 1065 an awm a, hei bakah hian Police Station hrang hranga hlân dan chu Lunglei PS-ah mi 62, Champhai PS-ah mi 40 leh naupang kum tling lo 6, Saitual PS-ah 47, Serchhip PS-ah 4, Khawzawl PS-ah 4 leh Mamit PS-ah mi 5 an ni.



Central YMA chuan hnamdang ILP neilo dap chhuahna kawnga thawk chhuak Branch, Group leh Sub-Hqrs. YMA-te chungah lawmthu an sawi a, Mizo-ram Police nena thawhhona tha tak neia an hmalaknaah lawmthu an sawi bawk.



Mizorama hnamdang hnathawk, ILP neilo thahnem tak an awm chu enfiah a, hmalak chhoh zel \ul niin Central YMA chuan a hria a, ILP pek chhuah dan chungchang pawh enthat tul niin an hre bawk a. Mizorama hmasawnna hnathawktu (Construction Worker/ Company/ Contractor)-ten an hnuaia hnathawkte pawh permit fel tak ngaihtuahsak ve turin an ngen bawk.

