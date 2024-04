Match 2 hrem tur Kompany

Burnley manager Vincent Kompany chu March ni 30-a Chelsea nen an inkhelh tuma red card a hmuh hnuah match hnih chu a naute inkhelh laia mual sira awm thei lo turin hrem a ni.

Stamford Bridge-a an inkhelh tum khan a player Lorenz Assignon chu penalty area chhunga Mykhailo Mudryk laka a foul avanga yellow card vawi hnih a hmuh hnuah hnawhchhuah a ni a, Burnley hian penalty an chawi bawk a, he thil thleng hi Kompany chuan sawiselin, inkhelh zawh hnuah tun season-a Premier League-a referee-te standard chu duhkhawp a nih loh thu a sawi zui leh a, hemi avang hian hrem niin, Manchester City captain hlui hi match hnih field sira awm thei lo tur leh £10,000 chawi tura hrem a ni a, amah pawh hian an hremna hi a pawm tawh a, an hremna match khat zawk hi kalpui nghal tur niin, Inrinnia Brighton an hmachhawn hunah hremna hi kalpui a ni dawn a, match khat dang chu kum tawp hmaa kalpui leh tur a ni dawn a ni.

Tun season-a Premier League match 32 an khelh tawh atangin Burnley player pasarih ngawtin red card an hmu tawh a, anni aia red card hmu tam an awm lo a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related