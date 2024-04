Myanmar buaina avangin India himna atan inven hmasak a pawimawh a, ramri hung tum a ni:External Affairs Minister

Sawrkar laipuia External Affairs Minister Dr.S.Jaishankar chuan ram thenawm Myanmar tualchhung buaina avangin India himna atan invên hmasak a pawimawh tiin, ramri hung tum a nih thu a sawi.

He thu hi nimina Hotel Regency, Aizawla kumin Lok Sabha inthlanpui atana an party manifesto BJP Mizoram Vision Document a tlangzarhnaah sawiin, Union Minister chuan thenawm ram dinhmun thlirin India a him zel theih nan lo invên chu hna hmasaah an nei a ti a, thenawm ram a buai em avangin India chuan India leh Myanmar indai-danna hung a tum tih sawiin, invên chu a pawimawh hmasa tih a sawi.

Union Minister chuan ram thenawm atangin thil tha lo tam tak leh ruihhlo a lo lut nasa a ti a, hei hi ram thenawma thuneituten tha taka dân an kenkawh loh vang a ni tih sawiin, tun dinhmunah chuan inven hmasak a pawimawh a ti a, Myanmar dinhmun ziaawm lam pan se ramri hung chu an ti dawn lo tih sawiin, thil awmdan chuan thatloh lam a pan zel avangin ramri hunga invên a pawimawh hmasa tih a sawi.

Minister chuan tualchhung mite chu sawrkar laipui thil tih hrethiam tura chahin sawrkar laipui chuan mipuite ngaihdan leh duhdante leh an hnam ziarangte a ngaihsak reng a ti a, thenawm ramte nena inunauna pawh a ngaihtuah tih a sawi bawk.

Jaishankar chuan India Act East Policy a hlawhtlin theih nan theihtawp chhuah a ni a ti a, Myanmar din-hmunin ziaawm lam a pan theih loh avangin inbiakna a kal fuh theilo tih sawiin, ram pahnih tana tha turin hmasawnna a kal mek zel a ti a, ASEAN ramten hemi insumdawn tawnna turin investment tih an inhuam tih sawiin, sawhthingte pawh ngaih pawimawh zinga mi a ni tih a sawi.

Minister chuan Myanmar nena insumdawn tawnna a hlawhtlin theih nan hmalakna kalpui mek a ni a ti a, inthlan zawhah chak zawka a hlawhtlin theih nan hmalak a ni dawn tih sawiin, Bangladesh-te nen pawh insumdawn tawnna tur ngaihtuah a ni a ti a, thalaite hmasawnna tur leh hmeichhe hmasawnna tur chu an ngaihtuah dawn tih sawiin, an thiam thil hrang hrangte an hman tangkai theihna tur ruahman a ni dawn a ti bawk.

Jaishankar chuan BJP Manifesto chungchang sawiin, Mizoramin hriselna kawnga hma a sawn theih nan Ayushman Bharat Card hmangin a thlâwna inentir theihna cheng nuai 5 atanga cheng nuai 10 thleng mitin hman theih turin a siam dawn a ti a, Mizorama damdawiin hrang hrang thuam thatna tur cheng vbch 1000 dah bakah Zoram Medical College (ZMC) chu Regional Institute of Medical Science-ah hlan chhoh an tum tih a sawi.

Minister chuan zirna an ngai pawimawh dawn tih sawiin, sawrkar school thuam thatna turin cheng vbch 300 ruahman a ni a ti a, sawrkar college siamthat nan cheng vbch 450 ruahman a ni tih sawiin, Mizoram thalaiten kut themthiamna lama hma an sawn theih nan theihtawp chhuah an tum tih a sawi a, tunlai thiamna hmang thiam chunga kutthemthiamna leh kutkawih eizawnna lama hmasawntir chu an tum a ni tih a sawi.

Minister chuan kuthnathawktuten hlâwkna tam zawk an chan theih nan dahkham ngai loa loan awlsam tak cheng nuai 3 thlenga an lak theihna tur PM Kisan Niddhi Card nei zawng zawngte tan ruahman a ni a ti a, Mizorama Kuhva chingtute tharchhuah awlsam zawka an hralh theihna tur leh kuhva tawlhrûk do a nih theih nan Unique Identification siam a ni ang a ti bawk.

