Monte Carlo-ah Tsitsipas a champion

epa11278422 Stefanos Tsitsipas of Greece poses with his trophy after winning his final match against Casper Ruud of Norway in their final match at the ATP Monte Carlo Masters tournament in Roquebrune Cap Martin, France, 14 April 2024. EPA/Sebastien Nogier

Stefanos Tsitsipas chuan 6-1, 6-4-a Casper Ruud hnehin kum 4 chhunga a \um thumna atan Monte Carlo Masters title a la. Kum 25 mi, Tsitsipas hi inkhelh tan atangin a chungnung nghal a, minute 36 chhung lekin first set pawh a la a, second set-ah hian Ruud hi a rawn che tha ve deuh a, 4-4 hial a ni hman a, mahse a tawpah chuan Tsitsipas hi a dingchang ta zawk a ni. He title la tur hian Tsitsi pas hian top 10 player Alexander Zverev leh Jannik Sinner-te a paltlang a, heti hian Rafael Nadal, Bjorn Borg, Thomas Muster leh Ilie Nastase-te zawmin, Monte Carlo title vawi 3 la tling thei zingah a tel ta a ni. Share this: Facebook

