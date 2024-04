Police Observer-hoin Serchhip-ah inthlan neih tur thlirlawk

Nimin khan 1-Mizoram (ST) Parliamentary Constituency viltu Police Observer K.Satyanarayana, IPS hovin Serchhip DC Meeting Hall-ah April 19, 2024-a Lok Sabha inthlan-pui neih tur chungchang thlir lawkna meeting neih a ni.

K.Satyanarayana chuan Mizoram chu ram ralmuang, mipui mimirin dân an ngaih pawimawhna hmun a ni a, inthlanpui lo awm tur pawh harsatna awm loa tluang taka zawhfel a nih theih a beisei thu a sawi a, Mizoram chu international border-a awm a nih vangin ruihhlo leh ralthuam tawlhrûk awm thei lakah invên fimkhur a tul thu a sawi a, hemi kawngah theihtawp chhuaha dân leh thupêk kengkawhtu police-ten tan an lak tul a tih thu a sawi a ni.

Inthlanpui felfai leh thianghlim taka neih a nih theih nan Sector Officer leh Sector Police-te an bial theuh uluk taka vil turin Police Observer chuan a hrilh a, Poll day-ah harsatna thleng palh theih a nih hria a, an sector duty-na theuhte vil uluk turin a chah a, inthlan a zawh tawh hnuah Strongroom venhim kawngah police-ten englai mahin an tha an thlah tur a ni lo a, vote chhiar zawh a nih hma chu nitin darkar 24 chhung uluk takin an vêng thin tur a ni, Police Observer chuan a ti.

DEO David Lalthantluanga chuan meeting-ah hian inthlanpui hmachhawn tura Serchhip District inbuat-saih dan a sawi a, Serchhip District pum chu sector 13-ah then a nih thu te, Sector officer leh sector police-ten an vil reng thute leh Polling Station 88-te tlawhchhuah leh a tul anga thuam chak an nih vek tawh thu a sawi.

Serchhip SP MS Dawngkima pawhin dân leh thupek kenkawh kawngah leh venhimna kawnga an hmalaknate sawiin, inthlan hmachhawn turin inbuat-saihna peihfel a nih tawh thu a sawi a ni.

Meeting-ah hian sector officer te, inthlan kaih-hnawiha Nodal Officer ruat zawng zawngte leh Election official-te an tel a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related