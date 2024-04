Ram tan Remsiami leh Marina-i-te ko

India Women’s Hockey Team-in assessment squad-a mi 60 thlan chhuah zinga a tel hnuah, Kolasib College Veng nula Lalremsiami leh Kawnpui Venglai nula Marina Lalramnghaki-te chu SAI, Bangalore-ah May ni 16 thleng camp nei tura thlan chhuah player 33 zingah a tel veleh.

April ni 1 khan assesment squad an tih mai, player 60-te chu koh an ni a, April 6 & 7 khan selection trials neih a ni. Hetah hian player 27 chhawk an ni a, player 33 zingah hian Remsiami leh Marina-i te chu thlan an ni ta a ni.

Tuna player 33 atang hian coaching camp-a tel zel tur te, international exposure tour-a India tana khel tura thlan turte lak an ni dawn a, Hockey India Women’s team-te hian kumin kum tawp lamah Antwerp leh London-ah an zin dawn a, hemi hnu hian Argentina, Belgium, Germany leh Great Britain te chu FIH Hockey Pro League 2023/24 an khel ang.

