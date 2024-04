Everton point 2 paihsak leh

Premier League dan — Profit and sustainability rules (PSR) an bawhchhiat avangin point hnih dang paihsak an ni leh ta.

PSR dan hnuaiah hian club-te chu kum 3thum chhungin £105m aia tam an hloh phal a ni lo a, Everton hian 2022-23 season thlenga kum 3 chhung khan he danin sum hloh phal chin a bituk chu £16.6m zetin an hloh pel avangin hrem an ni. Point hnih paihsak an nih leh takah hian table-ah 16-naah an tla thla a, relegation zone atangin point 2 chiahin an sang a ni.

Everton hi tun season kal mek February thla khan point 10 paihsak an ni tawh a, mahse an khinlet hnuah point 6-ah an tihhniamsak leh an ni. Tuna point hnih an paihsak leh hi a hremna dang a ni a, tunah hian stadium thar an sak chungchangah pawh hremna tawk thei an ni mek bawk.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related