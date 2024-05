Alvarez-a’n title a humhim

By

Saul Canelo Alvarez chuan unanimous point-a Mexican boxer Jaime Munguia laka hnehna changin WBA, WBC, WBO leh IBF super-middleweight title a kawl laite a humhim.

Las Vegas-a inhnekah hian Munguia hi a career-a a vawi khatna atan ring chhungah a tlu a, Alvarez uppercut dawl loin round 4-naah a tlu a, inhnek tawpah Alvarez hi judge pathumte chuan 117-110, 116-111 leh 115-112-in hnehna an chantir a ni.

Kum 33 mi, Alvarez tan Munguia hi mi 61 a hnehna niin, tum hnih draw leh tum hnih chak loh a nei tawh a, hetihlai hian kum 27 mi, Munguia hian mi 44 a hmachhawn tawha a tlawmna hmasa ber a tawng ta a, a hmachhawn tawh mi 43 a hneh zinga mi 34 ngawtte hi a knockout nghe nghe a ni.

