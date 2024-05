Dutch Eredivisie-ah PSV Eindhoven an champion

Dutch Eredivisie-ah PSV Eindhoven chuan game 2 khelh tur la nei chungin an champion ta.

PSV hian Sparta Rotterdam an hmachhawn hma khan champion turin point khat chiah an mamawh a, Rotterdam lakah hian 4-2-in hnehna an chang a, khelh 2 khelh tur la awm mahse tuma ûmphak theih an ni ta lo a ni.

PSV hian tun season-ah league-ah ro an rel hneh hle a, match 32 an khelh atanga match 28-ah hnehna changin, chak loh tum khat chiah an nei a, kum 6 chhung zet Dutch championship nomawi an lo nghah tawh chu an chawi ve leh ta a, hei hi he nomawi an chawi tum 25-na a ni.

Kumin nipuia Liverpool manager thar tur Arne Slot enkawl Feyenoord chu pahnihna an ni dawn a, Dutch club ropui berte zinga mi Ajax erawh pangana niin, tun season-a league match 32 an khelh tawh atangin match 8-ah an tlawm tawh a ni.

