Lawrkhawm (18.7.2022)

Hri kai 241 hmuh belh

Niminpiah, Inrinni leh niminah Mizoram hmun hrang hranga Covid-19 sample test hrang hrang neih aṭanga report lut chinah COVID-19 positive thar 241 hmuhchhuah belh a ni a, tun dinhmunah hri kai enkawl mek hi Mizoram pumah 1,192 an awm mek a, hri kai tawh zawng zawng hi 2,30,589 an tling tawh a ni. District hrang hrangah Covid-19 sample test kalpui ni mahse District ṭhenkhata report siamtuten NEUM nawrhna an zawm avangin report a awm lo a.

CYMA rorel inkhawm neihna tur

Kum 2022-a YMA Rorel Inkhawm neih tur chungchangah Zirtawpni khan Central YMA Office Bearers te leh Zawlbuk Group YMA OB te chu Central YMA Office-ah an thukhawm a, YMA Rorel Inkhawm hi Zawlbuk Group YMA huam chhungah nghah turin an rel a, kum 2022 YMA rorel inkhawm hi Central YMA thlen tura tih a ni a, hemi chungchang bawhzui hian CYMA OB te leh Zawlbuk Group YMA OB te meeting chuan Zawlbuk Group huam chhung, Thingsulthliah khua emaw, Seling khua ah emaw rorel inkhawm hi neih tum nise, a hmun tur hi zanina CEC thukhawmin tihchiang se tiin an rel a ni.

Ṭanpuina pe

Nimin Pathianni khan ZORO chuan Synod Camping Centre, Sihphir a awm mek Myanmar ram buai avanga raltlan te ṭanpuina pawisa fai Rs.8,000 an pe a, he hunah hian ZORO hruaitute leh NGO United for Democracy Myanmar hruaitute an kal a ni.