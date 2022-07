Kolasib District MJA-ten NH-306A kawngpui dinhmun en

Kolasib District MJA chuan Inrinni khan Kham-rang leh Vairengte inkar NH-306A tlawhin kawngpui dinhmun an en.

Kolasib District MJA hian thla kalta June ni 8 khan Kolasib tlawha zin Mizoram Governor Dr. Haribabu Kambhampati hnenah National Highway & Infrastructure Development Corporation Ltd. (NHIDCL) hnuaia Contractor-te kawngpui siam leh hnathawhte a tlo loh avangin a ṭul anga bawhzui turin ziakin an lo thlen a, Governor chuan Kolasib MJA hruaitute chu kawngpui chhiate a hmunah en tur leh, thil awm-dante a hnenah thlen leh turin a hrilh a. Governor-in kawng-pui chhiat dan endik tura a ngenna chu Kolasib District MJA-te hian an bawhzui a, an thil hmuh dante Mizoram Governor hnenah ziakin an thlen leh dawn a ni.

Khamrang leh Vaireng-te inkar kawngpui NH-306A hi tunlai hian hmun ṭhenkhat a chhiain, lirthei tana kal harsa a awm nual tawh a, kumin kumtira an repair-te pawh kumin May thla aṭang khan a chhe leh nual tawh a ni. Tunah hian Vairengte leh a chhehvel kawng chhe zual lai chu NHIDCL hnuaia Contractor RATNA Constructions Pvt. Ltd chuan rora leh leivung hmangin an chhilh ṭha mek a ni.